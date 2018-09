Infantino no quiere partidos de liga española en EEUU

ZÚRICH, ALEMANIA.- El presidente de la FIFA Gianni Infantino insiste en que no quiere ver los partidos de la liga española en Estados Unidos.



"Prefiero ver grandes partidos de la MLS en Estados Unidos en lugar de partidos de la liga española que se juega en Estados Unidos", se expresó Infantino, aludiendo a la liga estadounidense.



El capo de la FIFA ya había dicho el mes pasado en Washington que no le parecía buena idea jugar partidos de España en Estados Unidos para promover esa liga en el mundo estadounidense.



Barcelona propuso jugar con Girona en el Hard Rock Stadium de Miami el próximo 26 de enero.



Para ello busca el visto bueno de las federaciones de España y Estados Unidos, así como el de la FIFA y la CONCACAF.



El permiso de la FIFA no es un requisito, pero Infantino dijo que el organismo rector del fútbol "también tiene que opinar sobre este tema, en parte porque afecta al fútbol a nivel mundial".