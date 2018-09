Así inicia la jornada de la Champions League este martes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva edición de la Champions League se juega este martes con emocionantes partidos, en el inicio de la fase de grupos.



La disputa en este nuevo campeonato será no dejar al Real Madrid coronarse tentracampeón del torneo europeo, ya que han sido los reyes en las últimas tres ediciones.



El Barcelona de Ernesto Valverde recibe al PSV del mexicano Chuky Lozano, donde ha dicho que es un sueño jugar contra el equipo culé en el Camp Nou.



Aquí todos los partidos:

- Barcelona vs PSV Eindhoven (10:55 AM por ESPN)

- Inter vs Tottenham (10:55 AM por FOX)

- Mònaco vs Atletico de Madrid (1:00 PM por ESPN)

- Schalke 04 vs Porto (1:00 PM por ESPN 2)

- Galatasaray vs Lokomotiv Moscù (1:00 PM por ESPN 3)

- Liverpool vs Paris Saint Germain (1:00 PM por FOX)

- Estrella Roja vs Napoli (1:00 PM por FOX 2)

- Brujas vs Borussia Dortmund (1:00 PM por FOX 3)