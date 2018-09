Radamel Falcao, "el corazón" y la cabeza puestos en el Atlético

MÓNACO, PRINCIPADO DE MÓNACO.- Ausente ante el Toulouse el sábado, la estrella colombiana del Mónaco, Radamel Falcao, debería estar listo para enfrentarse el martes en la Liga de Campeones a su antiguo club el Atlético de Madrid (2011-2013), al que aún lleva "en el corazón".



"Es muy especial para mí, seguro", explicaba Falcao tras el sorteo de la fase de grupos de la 'Champions', añadiendo que "estoy muy contento de jugar contra el Atlético. Tengo buenos recuerdos y llevo al Atlético en el corazón, pero voy a luchar por la camiseta monegasca en ese partido".



En dos temporadas con el Atlético, el 'Tigre' ganó una Europa League y una Supercopa de Europa en 2012 y una Copa del Rey en 2013.



Sus 78 goles en 104 partidos oficiales le convirtieron en un ídolo de los 'colchoneros', cuya salida fue muy sentida por toda la parroquia rojiblanca y por el propio jugador.



Pero, el millonario Dmitry Rybolovlev buscaba una estrella para un Mónaco en busca de un nuevo reconocimiento europeo: contrato de cinco años, a 15 millones de euros por año. Falcao quedó convencido.



- Tratamiento especial -

Fue en junio de 2013, antes de que el 'Tigre' se rompiera la rodilla en enero de 2014, perdiéndose el Mundial de Brasil, y de que pasara dos temporadas en blanco en el Chelsea y en el Mánchester United.



Ahora, a sus 32 años, Falcao ha madurado, es un hombre más sereno y por fin pudo disputar en Rusia una Copa del Mundo: "Fue una muy buena experiencia", subraya.



"Disfruté cada minuto. Esa derrota en los penales (1-1 contra Inglaterra) en octavos de final fue dura, pero luchamos en cada partido. Me quedo con los buenos momentos de esa competición", añadió.



Ahora sabe que lo que le ofrece el Mónaco no podrá ofrecérselo ningún club europeo. Su entrenador Leonardo Jardim siempre lo ha dicho: Falcao no es un jugador como los demás de su plantilla. Es una estrella, que debe ser tratada como tal.



Por ejemplo, la temporada pasada, el colombiano no pudo disputar más que la mitad de los partidos de vuelta de la 'Champions'. A menudos lesionado, escuchó a su cuerpo para no perderse el último Mundial que podría jugar.



"La gente puede decir lo que quiera. No pude jugar los últimos grandes partidos como esperaba. La continuidad en los partidos me habría ayudado a llegar a la Copa del Mundo con más ritmo. No pudo ser por diferentes pequeños problemas. Tuve que parar", explicó.



- "Dar otra imagen" -

"Los que hablan son a menudo comentaristas. Yo soy un profesional. Trabajo a diario para mejorar y darlo todo por el club", dijo.



¡Fin del asunto para él! Aunque el sábado, tras una vuelta tardía de América, donde disputó dos encuentros con la selección colombiana, fue baja de última hora por una gastroenteritis, justo cuando Jardim lo necesitaba más que nunca... El Mónaco sólo pudo sacar un punto contra el Toulouse (1-1).



Pero, el martes, el Atlético de Madrid desembarca en Mónaco. Esta vez Falcao debería estar listo para ver en qué nivel se encuentran tanto él como el club del Principado.



"Es el favorito del grupo. En las últimas cinco temporadas, el Atlético ha jugado tres finales europeas (una victoria en la Europa League, dos derrotas en Champions). Eso demuestra el buen trabajo realizado por un gran entrenador y grandes jugadores", dijo Falcao.



No obstante, Falcao promete un Mónaco en modo conquistador: "Queremos clasificarnos. El año pasado no hicimos un buen papel. Esperamos dar otra imagen y, sobre todo, clasificarnos", dijo, en referencia a que su equipo, semifinalista en 2017, acabó en la última posición de su grupo...