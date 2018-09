El Atlético de Madrid busca despegar con la Liga de Campeones

MÓNACO, PRINCIPADO DE MÓNACO.- El Atlético de Madrid, que no acaba de despegar en Liga, visita el martes al Mónaco en la primera jornada de la 'Champions' buscando una victoria que sirva de revulsivo al equipo rojiblanco.



"Tranquilos. Es un momento para aguantar y estar fuertes", decía el sábado el técnico rojiblanco, Diego Simeone, tras empatar 'in extremis' con el Eibar 1-1 en Liga.



El Atlético llega al partido contra el Mónaco atravesando su peor inicio de temporada desde 2009 con sólo 5 puntos en cuatro jornadas de Liga, situado a siete puntos del Barcelona, líder del campeonato.



El difícil arranque de sus figuras, que parecen no acabar de encontrar sus mejores sensaciones, unido a una enfermería llena, parecen lastrar el comienzo de temporada del equipo rojiblanco.



El sábado, el 'Cholo' no pudo contar con su lateral francés Lucas Hernández por una irritación intestinal, aunque todo apunta a que podrá tener al campeón del mundo contra el Mónaco.



Pero le siguen faltando el delantero croata Nikola Kalinic (esguince de tobillo, el extremo español Víctor Marchín 'Vitolo' (esguince de rodilla), el central montenegrino Stefan Savic y el lateral colombiano Santiago Arias (fractura costal).



El martes, el equipo rojiblanco tendrá que mejorar su defensa (ha recibido cuatro goles en cuatro partidos) y necesitará la mejor versión de su delantero francés Antoine Griezmann, que lleva sólo un gol en cuatro jornadas, pero también tendrá que aparecer Diego Costa.



El delantero hispano-brasileño, que no ha mostrado aún su mejor cara, todavía no ha marcado en lo que va de temporada, pero en el estadio Louis II será uno de los hombres en los que confiará Simeone para tratar de perforar la portería del Mónaco.



- Falcao, el peligro -

Los rojiblancos tendrán el aliciente añadido de querer llegar a una final que se jugará en su flamante estadio Metropolitano y, si es posible, ganar el título ante su público.



El martes, el Atlético también apelará a los buenos recuerdos que le trae el estadio monegasco, donde en 2010 y 2012 ganó sendas Supercopas de Europa al Inter de Milán y al Chelsea, respectivamente.



En la Supercopa contra el Chelsea (4-1) brilló con un triplete el delantero colombiano Radamel Falcao, que el martes será rival y uno de los principales peligros del Mónaco.



El 'Tigre' no pudo jugar el sábado en Liga ante el Toulouse (1-1) por una gastroenteritis, pero el técnico portugués del Mónaco, Leonardo Jardim, lo tendrá a su disposición el martes.



El equipo monegasco no llega en su mejor momento a este partido, tras acumular cuatro partidos sin conocer la victoria en la Liga francesa, donde marcha en la 15ª posición liguera, pero advierte que lo dará todo.



"El partido contra el Atlético será diferente del jugado contra el Toulouse. Es un equipo muy sólido. Hay que respetarlo, pero no hay que tener miedo y darlo todo para ganar", dijo el portero suizo del Mónaco Diego Benaglio.



El Atlético "es el favorito", reconoce Falcao, pero advierte que "queremos clasificarnos. El año pasado no hicimos un buen papel, esperamos dar otra imagen y sobre clasificarnos".



Equipos probables:

Mónaco: Benaglio - Sidibé, Jemerson, Glik, henrichs - Tielemans, Ait Bennasser, Aholou - Grandsir, Falcao, Ghadli. Entrenador: leonardo Jardim (POR)



Atlético de Madrid: Oblak - Juanfran, Giménez, Godín, Lucas - Saúl, Rodri, Koke, Lemar - Griezmann, Diego Costa. Entrenador: Diego Simeone (ARG).