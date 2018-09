El invicto Liverpool gana al Tottenham y asesta golpe de autoridad  

WENBLEY, REINO UNIDO.- Quince puntos de quince posibles en cinco fechas: el Liverpool se impuso este sábado al Tottenham en Wembley (2-1) y se colocó al frente en solitario de la Premier League, a tres días de comenzar su andadura en la 'Champions' ante el PSG.



El equipo de Jurgen Klopp se mostró organizado, pero a pesar de los dos goles presentaron lagunas ofensivas, sobre todo por una preocupante baja forma del egipcio Mohamed Salah.



Sin embargo, su victoria ante un rival directo por el título y en su propio estadio supone un golpe de autoridad y de confianza para un equipo que no conquista la Premier desde 1990.



Los 'Reds' abrieron el marcador por medio del holandés Georginio Wijnaldum (39), y el brasileño Roberto Firmino amplió diferencias (54). Los 'Spurs' anotaron en el tiempo añadido por medio del argentino Erik Lamela (90+3).



"Estoy muy feliz y orgulloso por el rendimiento porque los chicos regresaron (de los partidos internacionales) el miércoles y el jueves", afirmó Klopp.



"Estoy contento con mi equipo, está muy bien, pero tendremos problemas a lo largo de la temporada. Cómo lidiaremos con ellos, no lo sé", añadió el fogoso técnico alemán.



"No tengo una personalidad de estar esperando los problemas, pero soy lo bastante mayor para saber que llegarán", indicó.



- Llamando a 'Houston' -

El Tottenham del argentino Mauricio Pochettino, sin su arquero y delantero titular, Hugo Lloris y Dele Alli, lesionados, sufrió su segunda derrota consecutiva tras perder ante el Watford antes del parón internacional.



Con un plantel plagado de internacionales que disputaron el Mundial ruso, ingleses, franceses y belgas, pero que apenas han podido descansar, y sin el surcoreano Son, que disputó y ganó recientemente los Juegos Asiáticos, el Tottenham deberá mejorar de cara a su compromiso inmediato de Liga de Campeones ante el Inter de Milán.



El senegalés Sadio Mané anotó un gol a los 57 segundos que fue anulado por fuera de juego para alivio de Wembley. El que sí subió al marcador fue el de Wijnaldum de cabeza, con la ayuda de la tecnología de la línea de gol.



El Liverpool suma 15 puntos en las cinco fechas disputadas y sólo el Chelsea y el Watford están en condiciones de poder igualar su inicio perfecto.



A pesar de los intentos del brasileño Lucas Moura, jugador más atinado de los locales, el Liverpool amplió diferencias al impulsar Firmino un rechace a puerta vacía.



"Si jugamos (contra el Liverpool) de la misma forma (que contra el Watford), agarraría mi teléfono para decir: 'Houston, tenemos un problema'", lanzó el viernes Pochettino.



Ni siquiera el gol de Lamela cuando no quedaba tiempo para la reacción debería impedir a Pochettino ir llamando a 'Houston'.



Este sábado se disputan otros seis partidos en la Premier, entre ellos la visita del Fulham (13º) al vigente campeón Manchester City (4º), y el duelo entre el sorprendente Watford (3º) y el Manchester United (10º).



El Chelsea (2º) recibirá este sábado en Stamford Bridge al recién ascendido Cardiff (16).