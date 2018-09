Olimpia viajó completo hacia los Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Olimpia de la capital de Honduras se tomaron muy enserio esta gira de dos partidos amistosos en Los Estados Unidos y viajaron con plantel completo a estos desafíos.



El equipo que comanda Nahún Espinoza se medirá el domingo al Club Nola, una selección de New Orleans, donde tiene como objetivo principal la despedida del portero Noel Valladares.



Luego el conjunto merengue se traslada para Washington, donde se medirá al DC United, equipo que está celebrando la inauguración de su estadio Audi Fiel, donde se contará con la presencia de Luciano Emilio.



Los albos del Olimpia viajaron con una plantilla de 22 futbolistas, donde destacan: Donis Escober, Edrick Menjívar, Kevin Álvarez; Esteban Espíndola, José García, Elmer Güity, John Paul Suazo; Ever Alvarado, Leandro Motta, Hendry Thomas, Deybi Flores; Alejandro Reyes; Marcelo Canales, Óscar Salas, German Mejía, Carlos Will Mejía, Roni Martínez; Carlo Costly, Diego Reyes, Júnior Lacayo y Jairo Róchez.



El Olimpia tiene previsto retornar al país el próximo jueves, pero lo harán a San Pedro Sula, ya que el domingo se miden al Platense de Puerto Cortés.