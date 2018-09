Uruguay ratifica que continuará pugna por albergar Mundial 2030

MONTEVIDEO, URUGUAY.- Uruguay continuará bregando por ser sede junto a Argentina y Paraguay del Mundial 2030, que marcará los 100 años de la primera Copa del Mundo, disputada en el mítico estadio Centenario de Montevideo, señalaron fuentes oficiales.



Luego de conocerse que España evalúa lanzar su candidatura para albergar esa justa mundialista, sumándose a aspirantes como China, Reino Unido e Irlanda o Marruecos, entre otros, el director (ministro) de Deportes de Uruguay, Fernando Cáceres, citado por el diario El País, sostuvo que Montevideo buscará llevar el proyecto a buen puerto.



"Nuestros países (Uruguay, Argentina y Paraguay, que comparten la postulación) no pasan por un buen momento, es una realidad. Nosotros tenemos el problema de la intervención de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), Argentina está sumida en una gran crisis (económica) y Paraguay acaba de nombrar a una nueva ministra de Deportes con quien aún no nos hemos contactado. Por eso creemos que lo mejor es abrir un compás de espera hasta que se aclaren algunas situaciones", sostuvo el jerarca en declaraciones al suplemento especializado Ovación.



Cáceres vaticinó una pronta reunión con sus colegas argentinos y paraguayos, en busca de mantener el frente común para impulsar una candidatura, en momentos en que la federación uruguaya de fútbol es intervenida por la FIFA tras la renuncia de su presidente Wilmar Valdez, en medio de un escándalo por la aparición de audios grabados por un empresario que podrían comprometer al ex dirigente.



La Justicia investiga si existen delitos de corrupción o extorsión en la trama. La FIFA en tanto, nombró una comisión interventora que aprobará nuevos estatutos para la AUF y organizará elecciones para definir sus nuevas autoridades.



"Sabemos que tenemos como rivales a los más poderosos del mundo. Pero no va a haber un cambio de postura. La candidatura (de Argentina, Paraguay y Uruguay, que fue presentada por iniciativa de Montevideo) se va a ratificar. (...) Estoy convencido de que la candidatura es buena en sí misma", dijo Cáceres a El País.



Uruguay terminó quinto en el Mundial de Rusia 2018. En 2030 fue el primer campeón del mundo en el primer certamen de este tipo que se organizó luego de los torneos disputados en los Juegos Olímpicos, que los celestes ganaron en 1924 y 1928.