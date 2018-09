Selección Sub-20 de Honduras jugará dos amistosos ante Guatemala

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario de la Fenafuth José Ernesto Mejía confirmó que ya se está trabajando en darle la mayor preparación a la Selección Sub-20 de Honduras que competirá en el Premundial que se desarrollará en Bradenton, Florida del 1 al 21 de noviembre.



"La Selección ya está preparándose en Siguatepeque está comenzando microciclo y es un grupo que a priori pareciera, pero que no lo es fácil, todos los grupos están muy balanceados y Honduras deberá hacer un gran trabajo", dijo José Ernesto Mejía.



Y agregó: "No hay países fáciles todos quieren clasificar a un Mundial, la Bicolor tiene que ganar el grupo y posteriormente quedar entre los primeros dos puestos para asegurar su presencia en el Mundial de Polonia".



Sobre los fogueos que ya tiene asegurado la Bicolor que será comandada por el técnico hondureño Carlos Tábora. "En este momento ya tenemos dos partidos de fogueos ante Guatemala en Atlanta y estamos en busca de más partidos para que estos chicos puedan llegar bien fogueados a la competencia, los juegos ante Guatemala serán dos semanas antes de que inicie la competencia".



La Selección de Honduras quedó ubicada en el grupo C junto a Cuba, Antigual y Barbuda, República Dominicana, Belice y Sant Maarten.



"Todo está presupuestado, hemos estado clasificando constantemente a los mundiales y no hemos dejado que ninguna selección viaje por falta de fondos, primero es el fútbol y es por eso que su participación está garantizada y so lo saben los jugadores", expresó el secretario.



Otros de los puntos que se está trabajando es en conseguir los visados para todos los jugadores que serán convocados por Carlos Tábora para este Premundial de Concacaf clasificatorio al Mundial de Polonia.



"Toda la logística ya se está haciendo, hay un departamento en la Federación que se encarga de todo eso y tener todo al día, el problema con el visado es complicado, pero estamos haciendo todo para que no haya problemas", cerró Mejía.





Así quedaron los Grupos para el Premundial Sub-20 de Concacaf. pic.twitter.com/08zRsBlcHl — UNCAF / Oficial (@uncaf) 13 de septiembre de 2018