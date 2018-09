Matt Miazga es el nuevo enemigo de México tras burla a Diego Laínez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En un partido amistoso, muy disputado entre las selecciones de Estados Unidos y México, quedó una acción que mostró el lado más discriminativo entre dos jugadores.



El defensor estadounidense Matt Miazga se burló descaradamente del mexicano Diego Laínez, en una jugada que no pudo ganarle el cuerpo a cuerpo.



Todo comenzó cuando el pequeño jugador del América buscó rescatar un balón al borde del área de Estados Unidos. Durante el forcejeo, Matt sintió la incomodidad de Laínez, lo que provocó que el malestar del defensa fuera expresado de la manera menos correcta.



Al final del partido se le consultó a Diego sobre la jugada: "Para mí, no fue ni una ofensa ni nada, el partido estaba muy reñido, me da igual eso".



Los hinchas mexicanos están expresando su malestar en las redes sociales, aduciendo que Matt es ahora el nuevo enemigo de México.





Matt Miazga nuevo enemigo público de Mexico — José Manuel (@JosManu00117263) 12 de septiembre de 2018

¡NACE UN NUEVO ENEMIGO!



Matt Miazga se burlo de la estatura de #DiegoLainez, el estadunidense puede ser más alto, pero Diego Lainez es mucho mejor jugador



?? nos volveremos a encontrar

????? — ? Malinalli Tenépatl ? (@gabbie_viquez) 12 de septiembre de 2018