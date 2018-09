Estados Unidos vence 1-0 a México en amistoso con selecciones rejuvenecidas

NASHVILLE, ESTADOS UNIDOS.- En un partido disputado entre selecciones experimentales y rejuvenecidas, Estados Unidos venció 1-0 a México este martes en el estadio Nissan de Nashville, Tennesse.



La escuadra estadounidense dirigida por Dave Sarachan logró el triunfo con anotación de Tyler Adams (71), quien a sus 19 años jugó su séptimo partido y marcó su primer gol como seleccionado mayor.



El encuentro fue un ensayo de dos selecciones juveniles reforzadas con límite de edad.



Por Estados Unidos, de los 11 jugadores que iniciaron ya todos se habían presentado con la selección absoluta, pero ocho de ellos no tenían ni 10 apariciones internacionales.



Por su lado, el conjunto mexicano del técnico brasileño Ricardo Ferretti realizó cuatro debuts: el portero Hugo González, los defensas Javer Abella y Gerardo Arteaga, y el centrocampista Erick Aguirre.



Juego de poca calidad

El 'Tricolor', bien protegido con una línea de tres defensas centrales, tuvo jugadas más elaboradas en el primer tiempo, aunque sólo una fue de peligro real.



Al minuto 15, el equipo mexicano cobró un tiro de esquina que Edson Álvarez -uno de los centrales- remató de cabeza para obligar al portero Zack Steffen a darle un manotazo al balón para mandarlo por encima del travesaño.



La escuadra estadounidense, con un mediocampo muy poblado de cinco elementos, tuvo un generoso despliegue físico, pero no fue capaz de desarrollar secuencias de pases.



Lo mejor al ataque del equipo de las barras y las estrellas ocurrió al 42 cuando Timothy Weah, hijo del legendario delantero liberiano George Weah, ensayó el disparo desde fuera del área. La pelota terminó en los guantes del arquero azteca.



México se cayó, EEUU mejoró

En la segunda mitad, los mexicanos perdieron la poca profundidad que habían tenido y luego también la posesión de pelota vino a menos.



El habilidoso Diego Lainez, a sus 18 años, jugó muy revolucionado, pero no pudo penetrar la defensa.



La escuadra estadounidense se apoderó del balón y empezó con un toqueteo intrascendente que por momentos se tornaba peligroso cuando se buscaba a Gyasi Zardes como destinatario en la zona de definición.



A estas alturas del juego, los mexicanos comenzaron a desquiciarse por las provocaciones del defensa central Matt Miazga.



A México se le complicó el trámite al 67 cuando se quedó con 10 hombres debido a la expulsión de su centro delantero Ángel Zaldívar, quien no tuvo una sola pelota a modo en todo el juego.



Balance tricolor

El gol estadounidense se gestó minutos después, cuando Antonee Robinson se sumó al ataque por el costado izquierdo y mandó un servicio raso y retrasado al área. Tyler apareció de frente para firmar el 1-0.



Ferretti trató de rescatar el empate con el ingreso de dos hombres ofensivos de jerarquía, Elías Hernández y Alan Pulido, pero no funcionaron los cambios.



Al 86, Hernández tuvo la oportunidad de igualar el marcador, sin embargo un remate sobre la marcha se fue por encima del larguero.



Con este resultado, el balance histórico entre ambas selecciones quedó con 19 victorias para Estados Unidos por 34 para México, y 15 empates.