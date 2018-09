Molestia en El Salvador por declaraciones de Maradona contra la Selecta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Armando Maradona, no ha dirigido su primer partido en México (ascenso) y ya tiene encendidos a varios hinchas en Concacaf por sus declaraciones al frente del Gran Pez. El DT argentino fue consultado si cree en el crecimiento del fútbol mexicano y qué sí eso lo había motivado a ir a Dorados.



El Pelusa dijo que México es un grande del mundo y que "Yo quiero que México haga partidos importantes, que se codee con Alemania, con Bélgica; que no juegue más con El Salvador... con el perdón y el respeto".



Pero esto no cayó nada bien en El Salvador, donde los medios han reaccionado de inmediato y la afición se ha volcado contra el argentino, quien guarda un gran respeto en el país centroamericano, dado que en varias oportunidades calificó al ídolo salvadoreño, Jorge el Mágico González, como el mejor jugador del mundo, incluso por encima de él.



De hecho, en 2006, Maradona en San Salvador producto de un showbol, se encontró con González, lo abrazó y le dijo públicamente "yo a vos Mago, yo a vos siempre te quise a mi lado".



Maradona jugó entre el 81 y 85 en el Barcelona de España, cuando era considerado el mejor jugador del planeta, al tiempo que González jugaba para el humilde Cádiz con el que logró la gloria.



Ahora como entrenador, Maradona ha dejado sus aventuras por Medio Oriente y países de Europa del Este y ha venido a México donde buscará reinventarse como DT, justo como cuando lo hizo en 1986 como jugador, cuando al frente de la Selección de Argentina, ganó la Copa del Mundo.



Maradona debutará en México el próximo 17 de septiembre, cuando Dorados reciba a Cafetaleros de Tapachula. A pesar del poco tiempo de trabajo, afirma que el equipo estará listo.



“Yo ya perdí mucho tiempo sin trabajar, perdí mucho tiempo haciendo cosas feas”, añadió Maradona. “Hoy me quiero levantar todos los días para darle algo nuevo a Dorados, no vengo a resolver el fútbol mexicano, vengo a darle una mano a Dorados y Dorados me la dará a mí”, se sinceró el Pelusa.