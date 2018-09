Así quedaron los candidatos de los premios FIFPRO

PARÍS, FRANCIA.- Nueve futbolistas españoles, y siete franceses que se proclamaron campeones del mundo en Rusia, figuran entre los 55 jugadores aspirantes a formar parte del once tipo Fifpro (sindicato mundial de futbolistas), que se dará a conocer el 24 de septiembre en los premios FIFA en Londres.



Entre los españoles nominados destaca la presencia del arquero David De Gea, a pesar de su discreto Mundial, del central Sergio Ramos, campeón de la 'Champions' con el Real Madrid, o el centrocampista Andrés Iniesta, que cerró su etapa con la selección tras el Mundial ruso.



En la larga lista también se pueden leer los nombres de los argentinos Leo Messi y Paulo Dybala, de los uruguayos Edinson Cavani, Diego Godín y Luis Suárez, y del chileno Arturo Vidal, así como del central colombiano Yerry Mina.



Antoine Griezmann, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, Benjamin Pavard, Paul Pogba, Samuel Umtiti y Raphael Varane, son los siete campeones del mundo presentes en la nómina.



Los once titulares del Real Madrid en la última final de la Liga de Campeones, entre ellos el arquero costarricense Keylor Navas, figuran entre los candidatos.



Cerca de 25.000 futbolistas profesionales de 65 países votaron 1 arquero, 4 defensas, 3 centrocampistas y 3 delanteros.



El once tipo de 2016-17 fue: Gianluigi Buffon - Dani Alves, Leonardo Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo - Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta - Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar.



Lista de jugadores nominados:



Arqueros (5)

Gianluigi Buffon – Italia, Juventus/Paris SG

Thibaut Courtois – Bélgica, Chelsea/Real Madrid

David De Gea – España, Manchester United

Keylor Navas – Costa Rica, Real Madrid

Marc-Andre ter Stegen – Alemania, FC Barcelona



Defensas (20)

Jordi Alba – España, FC Barcelone

Dani Alves – Brasil, Paris SG

Daniel Carvajal – España, Real Madrid

Giorgio Chiellini – Italia, Juventus

Virgil van Dijk – Holanda, Southampton/Liverpool

Diego Godín – Uruguay, Atletico Madrid

Mats Hummels – Alemania, Bayern Múnich

Joshua Kimmich – Alemania, Bayern Múnich

Dejan Lovren – Croacia, Liverpool

Marcelo – Brasil, Real Madrid

Yerry Mina – Colombia, FC Barcelona/Everton

Benjamin Pavard – Francia, Stuttgart

Gerard Piqué – España, FC Barcelona

Sergio Ramos – España, Real Madrid

Thiago Silva – Brasil, Paris SG

Kieran Trippier – Inglaterra, Tottenham

Samuel Umtiti – Francia, FC Barcelona

Raphaël Varane – Francia, Real Madrid

Sime Vrsaljko – Croacia, Atlético Madrid/Inter Milán

Kyle Walker – Inglaterra, Manchester City



Centrocampistas (15)

Sergio Busquets – España, FC Barcelone

Casemiro – Brasil, Real Madrid

Philippe Coutinho – Brasil, Liverpool/FC Barcelona

Kevin De Bruyne – Bélgica, Manchester City

Eden Hazard – Bélgica, Chelsea

Andres Iniesta – España, FC Barcelona/Vissel Kobe

Isco – España, Real Madrid

N'Golo Kanté – Francia, Chelsea

Toni Kroos – Alemania, Real Madrid

Nemanja Matic – Serbia, Manchester United

Luka Modric – Croacia, Real Madrid

Paul Pogba – Francia, Manchester United

Ivan Rakitic – Croacia, FC Barcelona

David Silva – España, Manchester City

Arturo Vidal – Chile, Bayern Múnich/FC Barcelona



Delanteros (15)

Karim Benzema – Francia, Real Madrid

Edinson Cavani – Uruguay, Paris SG

Paulo Dybala – Argentina, Juventus

Antoine Griezmann – Francia, Atlético Madrid

Harry Kane – Inglaterra, Tottenham

Robert Lewandowski – Polonia, Bayern Múnich

Romelu Lukaku – Bélgica, Manchester United

Mario Mandzukic – Croacia, Juventus

Sadio Mané – Senegal, Liverpool

Kylian Mbappé – Francia, Paris SG

Lionel Messi – Argentina, FC Barcelona

Neymar – Brasil, Paris SG

Cristiano Ronaldo – Portugal, Real Madrid/Juventus

Mohammed Salah – Egipto, Liverpool

Luis Suárez – Uruguay, FC Barcelona