Costa Rica intenta lavar imagen en amistoso contra Japón

OSAKA, JAPÓN.- Costa Rica enfrentará este martes de visita a Japón en un partido amistoso que le permitirá lavar su imagen después del mal partido que jugó la semana pasada ante Corea del Sur, que perdió 2-0.



Para Japón será el pimer amistoso de la actual fecha FIFA, luego de que debió cancelar el partido del 7 de setiembre contra Chile por un terremoto que devastó la región Iburi, en la isla de Hokkaido, que dejó 20 muertos.



El partido Japón-Costa Rica se disputará el martes a las 19H20 locales (10H20 GMT) en el Panasonic Stadium Suita, en Osaka.



El equipo centroamericano viene de perder el pasado viernes de visita ante Corea del Sur, un partido que dejó serias dudas sobre el plantel convocado por el técnico interino Ronald González.



Tras el duelo con los coreanos, González explicó que "estamos en un momento de construcción de equipo, de ver figuras nuevas".



"En esta gira necesitamos ver jugadores. No contamos con todos los jugadores que pueden estar, y con los que vienen a este largo viaje, la idea es que jueguen y muestren las cualidades que tienen", explicó el técnico en un video divulgado por la Federación Costarricense de Fútbol.



El entrenador puso en el terreno ante Corea a jugadores que en su mayoría no estuvieron en los últimos mundiales, Brasil-2014 y Rusia-2018, en una clara señal de que pretende iniciar la renovación de Costa Rica de cara a la clasificatoria de Catar-2022.



González fue designado como técnico interino mientras la Fedefutbol escoge al entrenador que se ocupará de la clasificatoria a Catar.



- Equipos renovados -



En esta gira asiática, Costa Rica no contó con algunas de sus figuras, como el arquero Keylor Navas, del Real Madrid, el capitán Bryan Ruiz (Santos, Brasil) y Giancarlo González (Bolonia, Italia).



Por lesión quedaron fuera Joel Campbell (Frosinone, Italia) y Kendall Waston (Vancouver Whitecaps, MLS), ambos mundialistas.



De última hora se reportó la lesión del defensa Francisco Calvo, titular ante Corea.



Japón también estrenará técnico, Hajime Moriyasu, en el partido contra Costa Rica.



Moriyasu fue el asistente técnico durante la última Copa del Mundo, y armó un equipo totalmente renovado para el amistoso del martes, con solo seis piezas del equipo que estuvo en Rusia-2018.



Además, el equipo se quedó sin dos de sus volantes, Ryota Oshima y Hotaru Yamaguchi, ambos lesionados en la última jornada del campeonato nipón.



El equipo asiático proyecta como su hombre en punta a Takuma Asano, excluido del equipo que representó a Japón en el pasado Mundial.



Así las cosas, Japón y Costa Rica presentarán en el amistoso de Osaka equipos renovados proyectando los torneos futuros que tendrán.



Las siguientes son las posibles alineaciones:



Japón: Masaaki Higashiguchi - Shintaro Kurumaya, Tomoaki Makino, Sho Sasaki, Sei Muroya - Wataru Endo, Hidemasa Morita, Tatsuya Ito, Takumi Minamino, Shoya Nakajima - Takuma Asano. DT: Haime Moriyasu.



Costa Rica: Leonel Moreira - Oscar Duarte, Ian Smith, Juan Pablo Vargas, Luis José Hernández - Wilmer Azofeifa, David Guzmán, Elías Aguilar, Jonathan Martínez, Rodney Wallace - David Ramírez. DT: Ronald González.