Las fotos de Zidane esperando a su esposa que se viralizan en redes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No importa cuántos campeonatos haya ganado, cuántos goles haya metido o ser uno de los personajes más famosos del mundo, Zidan también es sometido por su esposa.



Imágenes del ex director técnico del Real Madrid se han viralizado en Internet, en ellas se le puede observar esperando a su esposa en el momento que realiza compras en tiendas de ropa.



El exjugador se ve sentado en un sillón, cargando la cartera de su esposa, mientras ella se mide ropa y se la muestra para recibir su visto bueno.



En otra foto se le puede ver revisando su celular, esperando que pase el tiempo más rápido.



Lo que no cabe duda es que Zizou tras más de 20 años de matrimonio ha sido un buen esposo con Véronique Zidane.

Las imágenes difundidas en Internet.