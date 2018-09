Juan el Camellito Delgado a Olimpia: "Queremos quitarles el invicto"

EL PROGRESO, YORO.- Cinta de capitán en el brazo y mensaje positivo a su tropa para lanzarla a la guerra con la mira puesta en provocarle la primera herida al León.

“Invito a mis compañeros a que le demos con todo porque estamos en casa y qué más motivación que quitarle el invicto a Olimpia”, lanza Juan Angel Delgado, el volante de ese Honduras de El Progreso que aguarda por una cita muy especial.

Su garra de siempre no estará disponible el sábado en el Humberto Micheletti (está expulsado), pero ejerce de líder para motivar a los suyos....



Juan, un saludo hasta El Progreso, ¿cómo están los ánimos para recibir a Olimpia en el Micheletti?

Sabemos que caímos contra un equipo que venía perdiendo todos sus juegos (se refiere al 0-1 ante Real de Minas), pero estamos esperando este partido para reivindicarnos.



Y el escenario para reivindicarse es el mejor: ante el líder invicto...

Así es, el mejor equipo de Honduras, el más grande, pero en la cancha se habla de otra cosa y vamos a darle con todo. ¿Qué más motivación que enfrentar al Olimpia?



Tan capaces de golear 4-1 al Vida como de caer ante Real de Minas, ¿por qué esa irregularidad en esta versión progreseña?

Sí, le hacés un gran partido a Motagua y le ganás 4-1 Vida en La Ceiba, pero después perdés en casa contra Real de Minas. Eso te marca, pero el fútbol es así y nunca se sabe con qué te podés topar en el campo. Pero esperamos que el sábado sea una gran noche para nosotros en casa.



Al mirar el plantel del rival, ¿genera cierto temor?

En Olimpia hay grandes jugadores y uno se motiva jugar contra ellos, ya que te ponés a prueba. Olimpia es un equipo que no te perdona, pero estamos entrenando con todo y sabiendo que será un partido muy bonito. Estamos en casa y tenemos que imponernos.



¿A qué jugadores del rival hay que ponerles especial atención?

Si ves uno a uno, todos los jugadores de Olimpia son muy buenos y de características diferentes. Adelante no sé quién puede salir porque tienen bastantes delanteros y de mucha calidad. El que juegue, va a tratar de romperla; esos equipos no quieren perder . Sus jugadores son muy peligrosos, pero Olimpia no es un equipo invencible, ¿eh?.



Muchos dicen que enfrentarán a la mejor delantera del torneo...

Olimpia tiene grandes delanteros. Está Costly, Bengtson y otros que están esperando la oportunidad , como Jairo Róchez, que son futbolistas que si te descuidás , te vacunan en cualquier segundo. Son futbolistas revulsivos que en cualquier momento te cambian el panorama de un partido.



¿A este Olimpia se le espera o se le muerde?

Si te quedás atrás contra estos equipos, morís.; Llo que dtebnés que hacer es irlos a buscar, ya que a los equipos grandes no les gusta que los presionés. Tenés que asfixiarlos con la presión, esa es la táctica que siempre hemos usado con los grandes. Igual dHay que presionarlos desde el arranque; tebnés que ser consciente de que en algún momento te podés equivocar, pero si no arriesgás y tenés miedo a equivocarte, no podés jugar al fútbol.



¿Personalmente cómo palpita estos partidos?

A mí me encanta jugar contra estos equipos como Motagua, España, Marathón y Olimpia... me gusta porque allí es donde te ves, allí te das cuenta si estás o no estás, entonces me agrada jugar estos duelos. Somos un cuadro para pelear grandes cosas y hay que ponerlo de manifiesto mañanael sábado.



¿Quitarle el invicto a Olimpia , ¿es una motivación extra para ustedes?

Por supuesto que sí. Ellos están en primer lugar, pero no regalan nada, eso es lo que tienen los grandes. No quieren perder ante nadie y mucho menos contra nosotros. Esa es la motivación de nosotros: queremos quitarles el invicto. Estos partidos se tienen que ganar sí o sí.



¿Por qué creer que el séptimo puede derribar al primero, entonces?

Porque nos preparamos para eso, tenemos al goleador del torneo (el colombiano Yerson Gutiérrez, con 5 dianas), este equipo es muy inteligente y propone.; Nno nos vamos a guardar nada. Vamos a hacer un gran partido y podemos ganarle al Olimpia.