El croata del Atlético Nikola Kalinic sufre un esguince de tobillo

MADRID, ESPAÑA.- El delantero croata del Atlético de Madrid Nikola Kalinic sufrió en la mañana de este viernes un esguince de tobillo durante un entrenamiento, informó el club rojiblanco, que no da detalles sobre el tiempo de recuperación del jugador.



Kalinic se retiró de la práctica para someterse a unas pruebas médicas que han evidenciado un "esguince articular en el tobillo derecho", afirmó el Atlético en un comunicado.



El conjunto rojiblanco no da detalles sobre la gravedad de la lesión ni del tiempo de recuperación del jugador, que es uno de los siete jugadores del primer equipo que no han tenido que acudir a sus selecciones.



El Atlético jugará su próximo partido el 15 de septiembre ante el Eibar en la 4ª jornada de Liga por lo que Kalinic cuenta con ocho días para ver cómo evoluciona su lesión.





PARTE MÉDICO ?

Kalinic sufre un esguince en el tobillo derecho.

? https://t.co/44NxwIS2ND — Atlético de Madrid (@Atleti) 7 de septiembre de 2018