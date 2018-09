Esteban Espíndola: "Se corren riesgos en campos así"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Estaban Espíndola, defensor del Olimpia, se reportó listo tras el aterrizaje del club blanco en el aeropuerto Ramón Violeta Morales de esta ciudad, en un vuelo chárter desde Roatán.



El zaguero argentino detalló que se concentrarán en San Pedro Sula y entrenarán este viernes en esta ciudad, de cara al juego del próximo sábado en el estadio Humberto Micheletti ante el Honduras de El Progreso.



"Venimos desde un día antes para aclimatarnos, estamos adaptándonos a todo.Trataremos de hacer nuestro trabajo, somos conscientes de que ningún partido. Trataremos de hacer nuestro trabajo y debemos tener las cosas claras", dijo en alusión al juego contra los "arroceros".



Espíndola fue titular en el juego del pasado miércoles contra el Galaxi de Roatán y esto le dio mucha confianza, por lo que no descarta que Nahúm Espinoza, su técnico, le de minutos en la Liga este fin de semana.



" Me sentí bien en lo físico y hasta cómodo. Fueron 90 minutos que me sirvieron de mucho y ya sumé mi segundo partido. Ahora queda a consideración del profe (Nahún Espinoza)".



El defensor del león también recomendó a las autoridades locales de los municipios y a la Organización de la Copa Presidente a mejorar las canchas, no solo por el desarrollo del torneo, sino también para la mejora del fútbol nacional.



"Nuestro deber era hacer un buen papel en la Copa, ganar porque lo tomamos como una competencia en la que Olimpia tiene que estar en lo más alto y eso fue lo que hicimos. Se consiguió una victoria bajo un clima y un campo difícil. Se corren riesgos en campos así, mejorarlos es hasta bueno para la ciudad, para que el jugador pueda desarrollarse mejor", dijo.



"Esto no solo ayuda a los que venimos de afuera a tratar de hacer un buen fútbol, sino para los chicos que salen de allí también. Estos son cambios que se van a ir dando de a poco", agregó.