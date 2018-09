México y Uruguay jugarán amistoso en Estados Unidos

HOSUTON, ESTADOS UNIDOS-. Dirigidas por dos entrenadores interinos, las selecciones de México y Uruguay se enfrentarán este viernes en un amistoso en la ciudad de Houston, Texas, con el que ambas darán inicio a sus procesos de preparación hacia el Mundial Catar-2022.



El brasileño Ricardo Ferretti dirigirá este compromiso por parte del ‘Tricolor’, mientras que la ‘Celeste’ se presentará con la guía de Fabián Coito.



- Tuca hará el favor -

Después de que el colombiano Juan Carlos Osorio declinara la propuesta de renovar contrato como seleccionador de México, todos los reflectores apuntaron hacia el ‘Tuca’ Ferretti quien se ha negado a asumir el cargo de manera definitiva.



El partido contra Uruguay pasó a segundo término durante los días previos y los puntos de mayor interés fueron la insistencia para que Ferretti, de 64 años, decidiera quedarse, la posibilidad de contratar al argentino José Pekerman –recientemente desligado de la selección colombiana– y la convocatoria de varios jóvenes para el inicio del proceso.



En la nómina de 25 futbolistas citados para enfrentar a Uruguay fueron incluidos varios menores de 21 años que podrían debutar con la selección mexicana mayor, entre ellos los volantes ofensivos Roberto Alvarado (19 años), del Cruz Azul, y Diego Lainez (18 años), del América, quienes ya son figuras de la liga mexicana.



"Es muy bueno que se nos haya tomado en cuenta siendo tan jóvenes, adquiriremos experiencia y aprenderemos. Es una gran oportunidad para mostrarnos y tener roce internacional con selecciones mayores", comentó Lainez.



Entre los hombres de jerarquía destaca la presencia del portero Guillermo Ochoa, pero es notoria la ausencia del capitán Andrés Guardado y del goleador histórico Javier ‘Chicharito’ Hernández.



-Coito era el indicado-

Aunque la continuidad de Oscar Tabárez como seleccionador no se ha concretado debido a la intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol por parte de la FIFA, se dice que las negociaciones para llegar a un acuerdo con el ‘Maestro’ están muy avanzadas, prácticamente concluidas de manera favorable.



Para cumplir con el compromiso con México, la ‘Celeste’ quedó en manos de Fabián Coito, un entrenador reconocido y respetado por su labor de más de 10 años al frente de las selecciones uruguayas juveniles.



Coito, de 51 años, puede presumir como técnico de un subcampeonato mundial sub-17 (2011) y un título del Campeonato Sudamericano sub-20 (2017), entre otros alcances.



Para enfrentar a México, el entrenador confeccionó una nómina que sirva para poner la base del trabajo cuando se formalice la situación del Maestro Tabárez.



“Me parece que lo más coherente era intentar darle una prolongación a todos estos años de trabajo. Por lo tanto el criterio para armar la lista fue respetar las citaciones que el cuerpo técnico había hecho", dijo Coito a la prensa uruguaya.



Aun así, en la nómina uruguaya no fueron incluidos sus principales astros: los delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani.



- México lleva ventaja -

El partido se jugará en el estadio NRG, que tiene capacidad para 72,200 espectadores el sábado 08 de septiembre.



Aztecas y charrúas se han enfrentado en 20 ocasiones. El balance es de ocho triunfos para México por cinco de Uruguay, además de siete empates.



Después de este compromiso, México tendrá otro juego de preparación, ante Estados Unidos en el estadio Nissan de Nashville.



Uruguay canceló un juego contra Ecuador, que también se habría jugado en Estados Unidos, por no haberse alcanzado un acuerdo con los promotores.



Alineaciones probables



-México: Guillermo Ochoa, Luis Rodríguez, Oswaldo Alanís, Edson Álvarez, Jesús Gallardo, Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán, Elías Hernández, Orbelín Pineda, Hirving Lozano, Raúl Jiménez. DT Ricardo Ferretti.



-Uruguay: Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt, Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Gastón Pereiro, Jonathan Urretaviscaya, Cristhian Stuani. DT Fabián Coito.

