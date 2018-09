Diego Reyes sobre el gol: “El profe sabe del potencial que tengo”

ISLAS DE LA BAHÍA, ROATÁN.- El delantero Diego Reyes fue el encargado de darle el triunfo al Olimpia sobre el Galaxy FC en la cancha del estadio Julio Galindo y el pase a los cuartos de final de la Copa Presidente.



Debido a eso, el 9 del Olimpia se refirió sobre el estado de la cancha y de lo que tenían que demostrar a la afición de Roatán.



Sobre la cancha: “Fue difícil, una cancha complicada y la temperatura igual, nosotros veníamos a ganar y ya estamos ahí”.



El rival: “Muy bien, se para bien, por eso llegaron a esta instancia y nos complicaron en algunos momentos”.



El pase a cuartos: “Así es, ahora que me toca estar dentro del campo trato de dar lo mejor de mí, me gusta que el equipo gane”.



Entra y da el triunfo: “A mí no me gusta hablar mucho, lo hago dentro del campo, el profe sabe el potencial que tengo y ahora a seguir dándole alegrías al club”.



El gol: “Jugada que yo sabía que el portero la iba a soltar, como delantero hay que estar atento y pude llegar a empujarla”.



La afición: “Bonito, una gran ambiente, la gente llegó, respondió y apoyó, vinieron a ver a los dos equipos, son olimpistas pero querían que su equipo pasara”.



El estado de la cancha: “La cancha es difícil, la verdad es que es fea, muy fea, pésimas condiciones para jugar al fútbol, no podemos esconder eso, había que jugar como sea, un compañero durante la semana dijo que veníamos de barrio y había que demostrarlo”.