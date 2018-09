Nahún Espinoza: "La cancha estaba mala, pero se logró el objetivo"

ROATÁN, HONDURAS.- Tras la victoria 0-1 ante el Galaxy, el timonel de Olimpia Nahún Espinoza habló del triunfo que significó la clasificación de la plantilla a los cuartos de final de la Copa Presidente y del estado de la cancha del estadio Julio Galindo.



"La cancha estaba mala, pero lo importante es que se logró el objetivo de clasificar y seguir avanzando en la Copa Presidente", dijo.



Agregó: "Este es un pase importante porque realmente tú vez las condiciones, con todo respeto a pesar de que la Liga Nacional no es lo mejor, pero estamos acostumbramos a algo mejor que esto. Ojalá que le ayuden y que mejoren este estadio".



Además guardó espacio para responder a las pancartas que le dedicaron algunos hinchas dentro del inmueble. "Nahún y Danilo, bienvenidos al potrero".



"No puedo responder a las críticas, la gente tiene derecho a expresarse", comentó Espinoza.



Fuera de ello Nahún admitió que no se vio necesitado de hacer ingresar a jugadores como Carlo Costly, Jerry Bengtson y que se fue sorprendido por el rendimiento que mostraron algunos de los futbolistas rivales.



"Hay partido el fin de semana, no lo vi necesario. El Galaxy es un equipo furioso, el extremo izquierdo (Yohan Jackson) es muy rápido y corajudo, solo es cuestión de trabajar y que le construyan infraestructura a estos muchachos", concluyó.