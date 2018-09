Luke Shaw, jugador del Manchester United, revela que estuvo "a punto de perder la pierna"

LONDRES, INGLATERRA.- Luke Shaw, jugador del Manchester United, reveló que estuvieron a punto de amputarle la pierna derecha en 2015 después de una dura entrada de Héctor Moreno en un partido de Champions League contra el PSV Eindhoven, fractura que lo mantuvo once meses de baja.

Durante una concentración de la selección de Inglaterra Shaw dijo "estaría mintiendo si dijera que nunca he pensado en dejar el fútbol. Pero tengo un montón de buena gente a mi alrededor, familia y amigos que me ayudaron a superarlo. Nadie lo sabe; estuve a punto de perder la pierna. No lo supe hasta seis meses después, cuando me lo dijo el médico".

En su relato, el futbolista manifestó que la decisión que tomó el cuerpo médico del Manchester United fue clave para conservar su pierna derecha: "En aquel momento, pensaron en trasladarme por aire. Si hubiese volado, probablemente habría perdido la pierna por los coágulos de sangre".

Shaw también se refirió al traumático momento y contó que tiene "dos cicatrices donde tuvieron que abrirle para quitar coágulos de sangre".

El sábado la Selección de Inglaterra recibirá, en Wenbley, a la España de Luis Enrique.

