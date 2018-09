José Pekerman no seguirá como técnico de Colombia 

BOGOTÁ, COLOMBIA.-El técnico argentino José Pekerman no seguirá al frente de la selección de Colombia tras un ciclo de seis años en el que la clasificó a dos mundiales consecutivos y consiguió un histórico pase a los cuartos de final de la edición de 2014.



La salida del estratega de 69 años fue anunciada el martes por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Ramón Jesurún y por el propio entrenador.



Tras una ausencia de 16 años, Pekerman llevó a Colombia al Mundial de Brasil y, en una campaña sin precedentes en más de medio siglo, la instaló en cuartos de final, instancia en la que sucumbió ante los anfitriones. La llevó también al reciente torneo en Rusia pero naufragó en los octavos de final al caer ante Inglaterra en los penales tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue.



“No estemos conformes con lo que hemos hecho hasta ahora”, declaró Pekerman en una rueda de prensa. “Hay un camino duro que se ha realizado y hay que continuar con un gran trabajo”.

Bajo la conducción de Pekerman, Colombia se destacó por su juego con un núcleo de jugadores liderados por James Rodríguez, Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado, todos en clubes de primer cartel en Europa.

El equipo enamoró en Brasil 2014 por su juego vistoso y la tenencia del balón, con James como revelación del torneo al quedar como su máximo goleador.



Para Rusia 2018, Colombia quedó condicionada por la lesión del mediopunta del Bayern Múnich y Pekerman pobló su mediocampo con volantes de marca para el partido contra los ingleses, en el que generó pocas ocasiones de peligro ante un rival que no le inquietó demasiado.



James escribió un emotivo mensaje en Twitter para agradecerle a Pekerman “todo lo que diste a Colombia”.

“Nos devolviste la FE y la ilusión de ser los mejores”, consignó James. “Me has hecho creer que soy mejor de lo que pensaba. Con tus consejos crecí a todo nivel. Te deseo lo mejor para lo que viene José. Serás siempre mi mejor maestro”.



El contrato de Pekerman finalizó el 31 de agosto y la federación nombró como técnico interino a Arturo Reyes, quien dirigirá al combinado en los partidos amistosos previstos para el viernes ante Venezuela y el 11 de septiembre con Argentina. Ambos encuentros se llevarán a cabo en Estados Unidos.



La antesala a la decisión final sobre seguir o no en el cargo estuvo saturada de especulaciones.



“Mi hija colombiana debe estar triste pero me voy feliz por el apoyo de la gente... Le han hecho mucho daño a la selección con todos los rumores y las conjeturas", dijo Pekerman.



"Yo lo dije desde que llegué, tenemos que trabajar juntos, apoyar la selección para lograr grandes cosas”, zanjó.