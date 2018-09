Darren Valladares, un goleador isleño que busca huir de los botes petroleros

ISLAS DE LA BAHÍA, ROATÁN.- Junto al pequeño Welcome, hijo del futbolista catracho Georgie Welcome hay otras historias por contar. Como los destellos de Darren Valladares, un exquisito delantero de 14 años de edad que está brillando en las ligas menores con el Galaxy FC.



En lo que va del torneo lleva 20 anotaciones, convirtiéndose así en el verdugo de los defensores rivales. Darren es poseedor de una zurda exquisita y confiesa que esta es efecto de ver mucho al futbolista del Barcelona, Lionel Messi del cual quiere seguir sus pasos.



"Veo mucho jugar a Messi. Me gustaría ser como él, pero entiendo que para llegar ahí tengo que trabajar mucho y hacer grandes esfuerzos", dice.



Aunque también no le quita el mirada a alguna Selección de Honduras. "El deseo de estar en una selección menor de Honduras está, para ello estoy trabajando acá en el equipo, así estaré listo para cuando vengan a vernos".



Sin embargo, el pequeño Valladares lamenta que en las Isla de la Bahía no suelen llegar visores hondureños para sacar futbolistas de la zona, detalle por el cual teme.



"Sí, aquí hay mucho talento, el problema es que después se pierden porque no progresan y se van a las drogas por falta de apoyo. A veces pienso que nunca llegaré a la Liga Nacional, pero trabajando todo es posible", siguió.



Si eso llega a suceder Darren admite que él y su familian tienen un plan B, "mi otra opción sería embarcarme en botes petroleros", aunque eso no es lo que desea para su futuro. Sus metas las tiene claras "Quiero llegar a la Liga Nacional, vestir los colores de la Bicolor y jugar contra jugadores de otro nivel".