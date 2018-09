El Alajuela de Roger Rojas, Alex López y Luis Garrido buscará alcanzar la cima de la liga tica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Tras ganar el clásico de la Liga de Costa Rica al Deportivo Saprissa, el equipo de los legionarios hondureños Roger Rojas, Alexander López y Luis Garrido buscará este miércoles la cima de la primera división tica.



San Carlos vs LD Alajuelense se jugará en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez (Ciudad Quesada) en Costa Rica, a las 7:30 de la noche (hora de Honduras), por la jornada ocho de la primera división.



En los últimos cuatro enfrentamientos entre las dos escuadras en la primera división, el Alajuela ha logrado tres triunfos, uno el 12 de abril de 2017 (1-0 como visitantes), el 6 de noviembre de 2016 (2-1 como local), asimismo lo hizo el 28 de agosto de 2016, mientras que el 11 de febrero de 2017 (empataron 1-1).



En la tabla de general el equipo de los catrachos se ubica en la segunda posición con 15 unidades, a tan solo un punto del líder Deportivo Saprissa, por su parte, el San Carlos en el puesto número 6 con 11.



Luego de siete jornadas, el club de Alajuela ha ganado cinco partidos, perdido dos y no ha empatado. Los próximos duelos del equipo de los legionarios hondureños serán contra el Herediano, AD Filial Club Universidad de Costa Rica y frente al Guadalupe como local.