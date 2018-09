Conoce a la plantilla del Galaxy FC, rival de Olimpia en la Copa Presidente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Plagados de felicidad y mezclados entre la algarabía del encuentro ante Olimpia, el conjunto de Galaxy FC, que milita en la Liga Mayor, realizó su primer entrenamiento de la semana este lunes pensando en derribar a los leones en los octavos de final de la Copa Presidente.



La petición del cuerpo técnico comandado por el entrenador Wilson Álvarez era evidente: concentración y máximo esfuerzo sobre el terreno de juego para sacar un resultado positivo ante el Olimpia.



Ante ello, sus futbolistas también lo tienen claro y tildan esta cita ante el conjunto capitalino como una motivación.



"Va a ser un buen partido porque vamos a recibir a uno de los grandes de la Liga Nacional aquí en la Isla. Eso es una motivación fuerte, tanto en lo personal como en conjunto", dijo Randy Bernárdez, uno de los futbolistas referentes de la plantilla.



Agregó:"Tenemos buen equipo, creo que podemos sacar un resultado positivo", es por ello que adelanta que "nosotros vamos salir a jugar, queremos ganar y clasificar a la siguiente ronda, así que no vamos a regalar nada".



¿Y quiénes son estos cipotes?

La plantilla de Galaxy FC, la cual se fundó en el 2002 (16 años de historia), está conformada, en su mayoría, por jugadores menores de 21 años. Su éxito viene traducido de los años de trabajo en las diferentes categorías inferiores y los frutos alcanzados con futbolistas que resultaron prodigiosos.



Entre ellos destacan nombres como Cid Martínez, Darry Forbes, Randy Bernárdez que tuvieron una aventura fugaz las reservas de Motagua, pero que por razones extrafutbolísticas no lograron hacer su debut en la Primera División.



Tampoco lo hizo Fredy Oseguera, quien realizó pruebas en la propia entidad blanca hace algunos años atrás.



Eso sí, fuera de las terrenos de juegos esta plantilla está conformada por jóvenes que en su mayoría están ligados y trabajan para las diferentes empresas que patrocinan al club, en especial Galaxy Wave, quien también es dueño del recinto en donde realizan sus entrenamientos semanales.



"La mayoría trabajan, pero lo hacen a través de las empresas que nos patrocinan. Albañiles no tenemos ninguno, creo que a este tipo de muchachos no les viene bien, en su mayoría todos estudian", detalla entre risas el entrenador Wilson Álvarez.



Por su parte el resto del cuerpo técnico del conjunto lo completan: Arby Montoya (asistente técnico) Modesto Román Román (preparador físico).