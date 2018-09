Rambo de León respalda a Nahún Espinoza sobre Copa Presidente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rambo de Léon, quien no pudo jugar el fin de semana con el Platense de Puerto Cortés, habló sobre la Copa Presidente que se reactivará en esta semana.



Sobre la cuarta edición del torneo, Rambo dijo que hay muchas cosas por mejorar. "Con todo respeto para el presidente, está bien la intención que tiene de organizar esta competencia, pero lo primero que tiene que hacer, es dejarle a la generación de uno, una cancha digna".



Además, habló sobre otros estadios de primera división. "Mirá esta cancha de La Ceiba qué vergüenza, por eso uno trata de dejar la mejor a la generación, pero si somos envidiosos y egoístas vamos a seguir en la mediocridad" dijo el volante del Platense.



Referente a lo que dijo Nahún Espinoza, entrenador del Olimpia. "Lo que dice Nahún es cierto, antes de organizar la Copa Presidente vos tienes que ir a las ciudades donde la vas a organizar y por lo menos invertir en mejor grama, en camerinos dignos en donde se puede hacer sus necesidades, que tenga por lo menos una puerta digna de poderse abrir y que no se mire a la gente desnuda dentro del camerino"



El polémico jugador, dijo que al final solo trata de que el fútbol sea lo más ordenado posible en todos los sentidos.



Así quedaron los cruces para esta semana:

- Esperanzano vs Platense

- Yoro FC vs Altlético Limeño

- Santos FC vs Vida

- Deporte Savio vs Juticalpa FC

- Real España vs Marathón

- Parrillas One vs Real de Minas

- Estrella Roka vs Lobos

- Galaxy FC vs Olimpia