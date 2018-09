Wilson Palacios y su futuro incierto para regresar a las canchas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Wilson Palacios, luego de la lesión en el talón de aquiles, ha comenzado su etapa de recuperación. Tras presenciar el partido entre Olimpia y Real España, dejó claro que no sabe cuando estará de regreso a las canchas.



"Vamos paso a paso y despacio, ya camino normal después de la operación, vamos a ver cuántos meses nos restan para recuperarnos bien”, dijo en cuanto al tiempo en el que estará fuera de las canchas o el regreso a las mismas.



También dejó claro que su futuro con el Olimpia concluía este torneo, pero no descarta regresar al club. "Tenía seis meses con el equipo, es el final de la temporada que concluye, no sabemos si seguiré", mencionó.



El "mago" no escondió lo duro que es pasar por esta lesión. "Estoy triste, así el fútbol, vamos a recuperarnos y a ver qué pasa, tengo mente positiva".



-Sobre la Selección de Honduras-

Al volante se le preguntó sobre sus preferencias para el nuevo entrenador de la selección mayor, y dijo que prefiera a un nacional, y de ser extranjero apoya al colombiano Alexis Mendoza.



"Prefiero un entrenador nacional, aunque también me gusta Alexis Mendoza, estuve con él, aquí hay nacionales hay muchos como, Nahún, Amado pero ya está en Puerto Rico, Sambulá, Castellón", indicó.