Selección Colombia amanece sin entrenador por fin del contrato de Pekerman

BOGOTÁ, COLOMBIA.- La selección Colombia de James Rodríguez y Falcao García amaneció este sábado sin director técnico. El contrato del argentino José Pekerman venció la víspera sin que haya luz verde para una renovación.



La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha advertido de sus deseos de renovar al entrenador argentino y a su cuerpo técnico, que asumieron las riendas de la tricolor hace seis años.



El nuevo comité ejecutivo de la FCF, posesionado el martes, anunció en un comunicado su interés en la "continuidad" de Pekerman y lo convocó "a una reunión, para escuchar del entrenador, como cabeza de su cuerpo técnico, los planes para el futuro próximo".



Pero oficialmente no se ha informado de la fecha ni el lugar del encuentro. Además, el DT no se ha pronunciado sobre su futuro.



Según medios locales, el argentino estaría lejos de renovar por diferencias económicas y por la supuesta exigencia de la federación de que su agente, Pascual Lezcano, se mantenga al margen del equipo nacional.



Lezcano ha sido señalado, sin pruebas, de interferir en las convocatorias de jugadores para posicionarlos internacionalmente y luego traspasarlos a otros clubes.



Pekerman, de 68 años, ha liderado la generación dorada del fútbol colombiano, con la que clasificó a los dos últimos mundiales. En Brasil-2014 los cafeteros ajustaron su mejor presentación en una Copa Mundo al llegar hasta cuartos de final donde cayeron con el anfitrión.



Aunque su deuda ha estado en alcanzar un título con el plantel que lideran estrellas como Falcao, James, Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Davinson Sánchez y David Ospina.



En la baraja de su reemplazante en caso de no renovar se han ventilado los nombres del colombiano Juan Carlos Osorio, que dirigió a México en Rusia-2018, el holandés Guus Hiddink, el portugués Carlos Queiroz y el subcampeón del mundo, el croata Zlatko Dalic.



Colombia enfrentará el 7 y 11 de septiembre a Venezuela y Argentina en partidos amistosos en Estados Unidos. En ambos encuentros la tricolor será dirigida por Arturo Reyes, técnico de la selección sub-20.