Roger Rojas no esconde sus ganas de ganar el clásico con Alajuelense ante Saprissa

ALAJUELA, COSTA RICA.- Roger Rojas, delantero hondureño del Alajuelense no lo esconde. "Tengo una espinita porque no le he podido ganar el clásico a Saprissa". Con esas claridad, el último goleador del torneo tico regresa de una terrible lesión. Listo para entrar a ese partido que se le ha privado.

Pero pese a tener el derecho de piso ganado a puro gol, el atacante catracho quiere tener baja la guardia, no quiere que su entrenador Luis Diego Arnáez piense que le está reclamando la titularidad, pero tampoco se quiere poner el título de 'cambio de lujo', lo único que el Roro quiere es "ganar el clásico".

Al Roro le han dolido los juegos ante el Monstruo Morado. Ese que le sacó un 3-3 en el Morera Soto en en una noche que la Liga lo ganaba 3-0. Y también aquella paliza 3-1 en el Nacional en vueltas regulares del torneo pasado. "Todavía no sé lo qué es ganarle a Saprissa, tengo una espinita muy importante de querer disfrutar de ganarle y esperemos que el domingo podamos no cometer muchos errores".

Según el delantero, los errores que cometieron ante la S en la temporada pasada le tienen con el trago amargo en el paladar aún. "Creo que en ese empate (el 3-3) nosotros estábamos jugando bien, después de un 3-0, tres errores, tres goles y eso nos hizo perder el primer lugar", lamentó.

Rojas jugó 18 muntos en la fecha anterior con Alajuelense ante Santos Guápiles, que lo pongan a jugar de inicio ante Saprissa el domingo no pasa aún por los periodistas que cubren la Liga.

ASÍ LO VEN DE CERCA

Fanny Tayver Marín es periodista del diario La Nación en Costa Rica. Está cerca de Alajuelense y comentó a EL HERALDO las posibilidades de que Roro juegue realmente ante Saprissa.

"Bonito problema tiene Luis Diego Arnáez para el clásico de este domingo. Roger Rojas es un hombre que debe jugar como titular o como suplente, no importa, pero sí debe ser uno de los actores de la Liga en el pulso ante Saprissa".

La experta considera que los goles anteriores de Roro en el clásico han sido fundamentales para la Liga y credenciales suficientes como para al menos considerarle.

"Su tipo de juego es una fortaleza, porque es sinónimo de peligro y de gol, pero también porque con sus movimientos facilita la labor de los tocayos Jonathan Moya y Jonathan McDonald".

Para Tayver, el hecho de que Roro no quiera reclamar ese puesto de titular es un punto de vista de "razón a medias", primero porque al catraho le falta ritmo y la otra porque la tripleta actual está dando resultados.

"Es cierto que Barlon Sequeira ha sabido aprovechar sus minutos y el muchacho de 20 años genera desequilibrio, rompimiento y velocidad. Sin embargo, Roro es un delantero muy temido para cualquier defensa".

La periodista cerró se opinión con lo último que ha podido ver en las prácticas del equipo Manudo. "Si va a la banca, Rojas será un cambio de lujo para la Liga, pero tampoco es de extrañar que el domingo aparezca como titular y se vea una Liga con un tridente de colmillo y gol, como pasó en la primera fecha del torneo contra Grecia".

Por su parte el jugador dice sentirse bien, con posibilidades de jugar, pero alaba el trabajo que ha hecho la tripleta que en la actualidad tiene jugando Arnáez. "Lo han hecho bien Jonathan McDonald, Jonathan Moya y Barlon Sequeira", dijo el ariete, pero luego, para ser honesto y fuera de la diplomacia.

"Me siento bien, estoy a la disposición del profe".

El clásico costarricense juega el domingo a las 11:00 de la mañana hora de Honduras, el juego podrá ser visto por Repretel y se espera que también puedan tener participación los hondureños Alex López y Luis Garrido en la Liga.

Saprissa es líder del torneo con 16 puntos y se mantiene invicto tras seis fechas. Alajuelense es tercero con 12 unidades y ha perdido dos partidos -ambos de local-, por lo que no se pueden dar el lujo de volver a ceder en casa y tampoco otro clásico.