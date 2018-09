La colección más grande de camisas de Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muy probablemente Josué Daniel Ávila sea el coleccionista más grande de camisas de Motagua. Más de 90 piezas habitan en el guardaropa de este hincha motagüense que está loco por el Ciclón.



"La pasión y el amor por el Azul profundo me lo dio mi padre, nació en aquella Final de 1991-92 cuando Motagua quedó campeón con el gol de Geovany Ávila, mi papá me llevó al estadio esa vez y desde ahí supe que iba a ser foribundo seguidor del Motagua" recordó ávila mientras desdoblaba sus camisetas.



"El amor que le tengo a Motagua es enorme, las que más me gustan son las de Castillo Galo, desde ahí yo comencé a coleccionar".



Josué Daniel no solo colecciona las camisetas más nuevas del Azul, es un amante de la historia motagüense. "Tengo algunas réplicas de las camisas más antiguas del equipo, una de ellas de 1965 y 1968, algunas están firmadas por viejas glorias como Mario Blandón Artica y Amado Castillo. Además estoy esperando una del Motagua campeón local de 1938".



Daniel posee camisas que nadie más tiene en el país, elásticas como la de 1993 que se distinguía por el diseño blanco de Superoil en el pecho. "Son camisas especiales que pocos aficionados tienen. Yo espero seguir consiguiendo más camisas y que esta colección pase de generación en generación, quiero que la historia de Motagua se siga contando".



"Para mí Motagua representa una gran historia, la pasión más grande, Motagua es mi único vicio y en estos 90 años quiero decirles que voy a estar apoyándolos por siempre" finalizó.