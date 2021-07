Recomendaciones para la construcción de obras con cemento

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La confianza, experiencia y características de una marca son claves a la hora de tomar decisiones y, en el caso del cemento, elegir el indicado es esencial para contribuir a la calidad de vida de la sociedad.

De ahí que para el constructor es importante tener la garantía de comprar el cemento adecuado para la obra que se propone, constatando antes que sea fresco, verificar fecha de caducidad, precio, si cumple normas de calidad y el tipo de cemento, como indican los ejecutivos de Cementos del Norte S. A. (Cenosa).

Para evitar cometer errores comunes al construir con cemento, debe seguir estas recomendaciones:

Prefiera un producto que no sea sometido a un largo trayecto al transportarlo

No use cemento que está desprotegido, empaquetado en bolsas rotas

Proteja el material de la intemperie para evitar que se moje

Nunca lo almacene en sitios húmedos ni donde las bolsas puedan romperse

Atienda las medidas indicadas al momento del mezclado y fraguado

Verifique que no sea un producto que ha caducado

Compre cemento fresco que garantice la calidad y durabilidad de la obra

Utilice el tipo de cemento adecuado a la obra que se dispone a construir

Un error común es no atender las proporciones de los materiales al momento de hacer la mezcla.

Tipos de cemento

La empresa Cementos del Norte S. A. (Cenosa), con su marca insigne Cemento Bijao, mantiene su producción con diferentes tipos de cemento, todos cumpliendo con las normas ASTM que garantiza la calidad del cemento portland:

Cemento Tipo GU: Garantiza durabilidad, resistencia e impermeabilidad a largo plazo por sus componentes especiales. Es un cemento de uso general que cumple con los requisitos de la norma ASTM C-1157. Compuesto por clinker, yeso, caliza y puzolana, dándole una buena trabajabilidad a la mezcla.

Cemento Tipo I: Para la construcción especializada de obras que tienen un compromiso estructural, como cimentaciones, vigas, columnas en la construcción de edificios. Presenta altas resistencias a corto y largo plazo.

Cemento Tipo II: Se utiliza en ambientes donde pueda estar presente ataque moderado de sulfatos, tales como: cimentaciones de compromiso estructural en zonas marítimas, muelles, puentes, estructura de drenaje de aguas químicas, etc. Su composición mineralógica lo distingue de un cemento portland tipo l.

Cemento Tipo LH: Aplicable en obras que no requieran un desempeño alto de resistencia. La característica que lo distingue es por su bajo calor de hidratación, lo que ayuda a la reducción temperatura en concretos masivos. Es un cemento con características únicas: mayor trabajabilidad, alta resistencia continuada en el tiempo a edades avanzadas y gran durabilidad.

Cemento Tipo HE: Apto para la elaboración de estructuras que requieren alta resistencia inicial, por ejemplo, en elaboraciones de bloques, postes, tubos de drenaje, etc. También se puede utilizar en la elaboración de concretos con compromiso estructural (Vigas, Columnas, Cimentaciones, etc.)

Bijao es un cemento fabricado en Honduras por Cementos del Norte S. A. (Cenosa), que garantiza frescura y disponibilidad continua. Foto cortesía

Cemento Tipo MH: Se usa en obras donde el concreto requiere un calor de hidratación moderado, y se deba controlar el aumento de la temperatura. Especial para construcción de represas y fundiciones masivas. El cemento denominado con opción R inhibe la reactividad a los álcalis de los agregados cuando esos son reactivos.

Cemento Tipo MC: Llamado también cemento de albañilería o repello. Al mezclarse con arena y agua produce morteros con características especiales. Son utilizados para repellos, aplanados y trabajos decorativos. Su característica más importante es la retención de agua, lo que ayuda a mejorar la plasticidad. No debe usarse para fundiciones de construcción o tirados de acera de alto tráfico. La denominación N, S o M difiere básicamente en su resistencia.

La cementera

La planta original de producción de Cementos del Norte S. A. (Cenosa), inició sus operaciones en el año de 1958 bajo el nombre de Cementos de Honduras S. A., y desde 1997 mantiene una alianza estratégica con Cementos Progreso de Guatemala.

“Cenosa participa activamente en el desarrollo económico de Honduras. Cuenta con las más altas tecnologías, con recurso humano capacitado y permanentemente interesado en el medio ambiente, así como en el desarrollo de la cultura organizacional orientada a resultados”, señala en su plataforma digital.

Las actividades principales de Cenosa son la elaboración y suministro de cemento, fabricado bajo estrictos controles de calidad que cumple las normas ASTM International

(American Society for Testing and Materials) una de las organizaciones de desarrollo de normas más grandes del mundo.

Por más de 60 años ha aportado trabajo y desarrollo a los pobladores de Bijao, Choloma, Puerto Cortés y San Pedro Sula, y al desarrollo de Honduras.