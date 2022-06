Aspectos importantes que debes conocer sobre el metabolismo

El metabolismo es un proceso químico complicado. Pero no es de sorprenderse que mucha gente lo simplifique y solo lo vea como algo que influye en la facilidad con que nuestro cuerpo engorda o adelgaza. Aquí es donde entran en juego las calorías.

Pero las personas pueden cambiar su metabolismo basal en ciertos aspectos. Por ejemplo, una persona que haga más ejercicio físico no sólo quemará más calorías sino que mejorará su forma física, lo que aumentará su metabolismo basal.

- Un buen descanso por la noche no acelerará tu metabolismo, pero no dormir puede llevarte a aumentar de peso. Las personas que no duermen lo suficiente tienden a consumir más calorías de las que necesitan, quizás para lidiar con el sentimiento de cansancio.

- Si bien es cierto que el metabolismo se hace más lento con la edad, gran parte del aumento de peso que se da en la mediana edad sucede porque las personas se vuelven menos activas y no se mueven tanto, así pierden músculo y ganan grasa. A medida que se envejece, también se puede tener problemas para regular el tamaño de las comidas. Luego de una comida grande, las personas jóvenes tienden a comer menores cantidades hasta que sus cuerpos utilizan las calorías. Este control natural del apetito parece desaparecer conforme la gente envejece. A menos que ponga mucha atención, las comidas grandes pueden acumularse rápidamente.

- Come más saludable (disminuye el consumo de alimentos procesados, fritos, con exceso de grasa saturada y sodio, comida rápida y aumenta el consumo de frutas, verduras, leguminosas, proteínas de origen vegetal y proteínas animales magras).