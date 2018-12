Los distintos nacatamales que disfrutan los hondureños en época de Navidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Para los hondureños la palabra Nacatamal es un sinónimo de Navidad y tradición.

En la época navideña y de Fin de Año uno de los platillos que no puede faltar en los hogares hondureños son los ricos nacatamales hechos con la receta familiar. Los hay de distintos tamaños, formas y hasta sabor.

Los tradicionales (y más ricos): Son aquellos que llevan los ingredientes y preparación más popular. Llevan dos tipos de masa (el recado o masa roja hecha con tomate, chile dulce y ajo -entre otros condimentos- y otra blanca menos condimentada, pero igualmente deliciosa), un bondadoso trozo de carne de cerdo (tajo de preferencia sazonado con ajo y especias), también llevan un poco de arroz cocido con papa y frijolitos blancos, todo envuelto en hojas de huerta (de plátano) y amarrados con pita (sacados del tallo de la huerta de platano).

Los modernos: Tienen casi la misma preparación que los anteriores, pero en lugar de preparar el recado -detalladamente- se agrega algunos saborizantes ya preparados. En algunos casos optan por no utilizar recado y en otros no le agregan masa blanca. Sin duda el cambio más drástico que presenta este tipo de tamal es que "por higiene" son envueltos en láminas de papel plástico (polipel) antes de envolverlos en la hoja de huerta, para algunos esto hace que no tomen el sabor de la hoja.

Los de dieta: También los hay de dieta. Los tamales "dietéticos" son hechos con carne de pollo, en lugar de manteca de cerdo se emplea aceite o manteca vegetal. También son de menor tamaño.

Algunos solo llevan un tipo de masa, otros solo recado y con ingredientes inesperados como la zanahoria, así son los tamales exóticos.

Los exóticos: Más que exóticos estos nacatamales llevan ingredientes de muchos más exigentes, como una carne de mayor calidad y por ende con menos grasa, estos llevan aceitunas y pasas. En algunos casos -muy extraños- incluso llevan pataste y zanahoria.

Al final, cada familia emplea la receta que tradicionalmente han pasado de padres a hijos, eso son siempre los más deliciosos. Para usted, ¿Cuáles son sus tamales preferidos?

Lea: Así luce la Navidad en la Villa Olímpica de la capital de Honduras