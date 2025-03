Traición, división y fraude se denuncian los mismos refundidores

RENUNCIA. Que ni sueñen con su renuncia, les manda a decir la Rixi Ramona, que tal vez la última semana de mayo, si acaso.

LIMPIAS. Lo que dice Roosevelt Hernández sobre las primarias y la zurreada de las Fuerzas Armadas: “Se logró llevar a cabo elecciones limpias, transparentes y confiables”. Ja...je...ji...jo...ju...

CCEPL. La bulla es que el CCEPL ha citado para hoy a la Pao y explique qué puercas pasó el domingo negro. A ver si sus jefes le dan permiso de ir.

QUINTÍN. El valiente Quintín les manda a decir a los periodistas de los medios corporativos que de “dónde puercas sacan que la Rixi Ramona es la candidata más votada”.

INFLÓ. Que aprendan a ver el bosque y no el árbol, les pide, que “Mel infló las urnas para sembrar desde ya en el colectivo que la Rixi Ramona tiene como en el banco la presidencia”.

FRP. A los ilustres del mentado FRP solo les faltó ponerse a cantar la rola aquella de los Guaraguao: Hay que sí, que sí, que no; hay que sí, que sí, que no; que sí que no, que sí que no...

GALLO. Allí salieron el Juan Barahona y la Silvia Ayala con un comunicado gallo gallina, por un lado, volando candela por el fraude y el robo del M28 y, por otro, poniéndose a la orden del comandante para empezar a trabajar por la compañera Rixi. Sean serios.

PURGA. La bulla en círculos refundidores es que lo que hubo en Libre es una copia de la “Noche de los Cuchillos Largos”, sin cuchillos, es decir, una purga política de todos los cuadros que ya no son deseados.

HITLER. En la llamada Noche de los Cuchillos Largos, Hitler se sacudió a su entorno más cercano, incluido Ernst Rohm, porque empezó a desconfiar de ellos. La bulla es que el olanchano no quiere que en el próximo Congreso le pase las de Cálix y compañía.

ONE. Ajá, pero allí llevan punteando en FM a la tránsfuga number one de todos los tiempos, porque dicen que está bien agarrada de una gran trameya en Libre.

ROMEO. Para que vean la doble moral, doble cara y doble discurso de los Z de M... como les dice Milei a los seudoizquierdistas, allí mandan otra vez al mamo a Romeo y compañía.

CAER. Ajá, y Johel Zelaya cuándo le va a caer a Gustavo Sánchez por la masacre de las 46 mujeres en Támara. Es el mismo caso, uno y otro, usando la “lógica jurídica” del flamante fiscal.

PEPINO. Se va a terminar el gobierno de Libre y nunca hizo otra cosa que buscar venganza por lo de 2009. Los verdaderos problemas de país le importan un pepino.