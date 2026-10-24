Redondo debe pagar por lo que hizo, manda a decir el Tigre del sur

CHON. Que ojalá y se pudra en el mamo, le manda a decir su expareja, al Redondo. No tarda en salir a defenderlo la cipota rubia que tenía en el CN. Como no, chon.

PAGAR. El tigre del sur manda a decir que el Redondo debe pagar por lo que hizo y que la orden de captura es consecuencia de sus acciones ilegales. Vea y no estrene La Acequia.

CECOT. Todos los caminos indican que La Acequia resucitará y se convertirá en el Cecot catracho, luego que el Tommy inspeccionó ayer sus instalaciones, junto a jefes policiales.

LEY. Preguntan los chuscos en esas redes que cuándo el caen a Xiomara si, en todo caso, ella era la presunta presidenta y nada de lo que pasó habría pasado si ella hubiera cumplido la Ley y puesto en su sitio a su esposo y compañía.

GACETA. Con solo el hecho de que no sancionó ni publicó en La Gaceta la declaratoria oficial del CNE del 30 de diciembre -pese a que en una ceremonia militar prometió hacerlo- tiene para que la enjuicien.

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ACTAS. Aja y, no digamos, cuando sancionó y publicó el decreto espurio del Redondo y compañía, el cual ordenaba al CNE volver a contar todas las actas y, si no lo hacía, lo haría el Congreso de los descerebrados de Libre. Y a quién creen que iban a declarar presidente.

GUERRA. Por eso dicen que “Libre nunca más”. Escuchen y lean el cinismo de lo que dicen y escriben los orates refundidores. Estuvieron a punto de llevar el país a una guerra civil y ahora juran que no hicieron “nada malo”.

MONCHA. Ya se olvidaron, o se hacen los locos, de lo que hicieron en las primarias del 9 de marzo con la complicidad del desquiciado de Roosevelt. Luego intentaron descarrilar el proceso electoral y, como no pudieron, planearon el robo de las elecciones el 30 de noviembre. Por eso la Moncha dijo que se declararía ganadora a mediodía.

VOTO. Pero, como no pudieron robarse las elecciones -gracias al imperio- entonces Mel Zelaya y la Moncha planearon el boicot de la declaratoria y, como tampoco pudieron -pese a su intento de meter presas a las consejeras- se inventaron el decreto del voto por voto.

LEY. Reviven las esperanzas de una casita con la publicación de la Ley de Vivienda en La Gaceta. La ministra Francis Argeñal avisa que van con todo a impulsar proyectos de una vivienda digna para miles de hondureños.

COLAS. Vieron esas kilométricas colas de jóvenes en la feria del empleo del Infop. Aja, y la “people” que tiene chamba, no quiere trabajar.