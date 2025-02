Maestros sin pago, pero los tres tristes tigres del Inprema se autorrecetan 50 mil ranas de aumento

1

INPREMA. Hombre, mientras no le pagan a los maestros y el año lectivo sigue en veremos, los tres tristes tigres de la interventora del Inprema se autorrecetan un aumento nada menos que de 50 mil ranas. Ja...je...ji...jo...ju...

CCEPL. El exresignado de la tele ya presentó a Alan Ramos como su candidato a la presidencia del CCEPL y a la “incontrolable” a la vicepresidencia.

BARRE. Los calixtos juran que su candidato ya barre en todas las encuestas y que así quedará confirmado el 9 de marzo. ¡Ahhh! y que luego de las internas, el PL se unirá y su candidato encabezará el bloque opositor.

NUCLEAR. Acuerdo nuclear entre Bukele y Rubio, lo que viene a sumarse a los convenios con Google, el desarrollo de la Inteligencia Artificial y el apoyo de Elon Musk.

PECHO. Ajá, y aquí el “Esponda que responda” y el del arete sacando pecho porque ya hay menos “analfabetas”, gracias a los cubanos.

VEINTE. Todavía no les cae el veinte a los pobres que los analfabetas de ahora no son los que no saben leer ni escribir, sino, los “analfabetas tecnológicos”, los “analfabetas en IA”, los “analfabetas virtuales”, donde están incluidos los mismos docentes.

SERGIO. Dramática carta de Sergio Rodríguez, declarado culpable en el caso de Berta Cáceres, en el que reafirma su inocencia y su denuncia sobre la fabricación de pruebas por parte de la fiscalía para incriminarlo injustamente.

CSJ. Lamenta que el Copinh y algunas ONG afines desataron una campaña en su contra y ahora espera que el pleno de la CSJ rectifique y reconozca su inocencia.

CUIDAR. Adivinen, el Codeh y el CPH denuncian que el presunto “mecanismo de protección” a abogados, periodistas, LGBTI y defensores, ahora se dedica a cuidar a siete funcionarios del gobierno y, de chascada, les da 500 dólares mensuales.

FUENTE. Hugo Maldonado denuncia al coronel Max Alonso Hernández Marcía, auditor jurídico de las Fuerzas Armadas, de exigirle, a nombre de Roosevelt Hernández, que le revele la fuente de una denuncia que puso en su estado de WhatsApp. ¡Bárbaros!

IRÁN. Avisa Trump que ya dio la orden de “aniquilar” a Irán si lo asesina o intenta asesinarlo. Por cierto, ayer se reunió con Benjamin Netanyahu. Ojalá aquí no se den cuenta que el premier anda por estos rumbos, porque lo van a capturar.

ONU. No anda con papadas Trump, y también ya firmó la orden para sacar al imperio del mentado Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como ya lo había hecho con la OMS.