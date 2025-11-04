Luis Redondo contempla acciones intimidatorias contra los medios

PATOS. Por eso dicen que aquí los patos les disparan a las escopetas -o que el corcho se hunde y el plomo flota-. Allí sale el Redondo con un comunicado amenazando a los dos diarios que publicaron el decreto de prórroga del Congreso aprobado por la mayoría de los diputados. ¿Qué le pasa a Maduro?

RAJE. Se supone que esta tarde hay sesión de los autoconvocados, siempre y cuando nadie se raje, empezando por aquellos que dijimos.

CERRÓ. Qué les parece, el tal Mario machete, el hermanito de la Moncha, ya cerró varios gimnasios de la Villa Olímpica y los llenó de colchonetas, para los vagos que traerá Libre. Hasta en el deporte se vinieron a pasear estos inadaptados.

GRACIAS. Por cierto, la Ramona y el coordinador general convocaron a sus tales colectivos a movilizaciones desde el viernes, ¿y la autoridad que resguardará a la ciudadanía de esas crías, dónde está?

MARCHA. Aja, pero, qué creen, el “papi” no había ni terminado ayer de convocar a su marcha pacífica para este sábado cuando ya le estaban diciendo que eso está prohibido. Ja...je...ji...jo...ju...

BOMBOS. A propósito de la “debida reserva”, eso que propone APH de ponerle un bozal a Roosevelt y deje de opinar sobre temas electorales está magnífico, pero que lo haga “sin bombos y platillos”. ¿Verdad, Maribel?

Nerón. A otro que ya se le hizo cancioncita eso del tal fraude que se fragua en la fraguación de la elección es al Nerón. Si le dedicara un 10% de la batería de activista a su cargo de consejero, otro gallo le cantaría al CNE.

COSSETTE. Pobre Cossette, como si ya no fuera suficiente con Nerón, Roosevelt, Rixi, en fin, la denominada Heroína Nacional no se raja ni se rinde.

ÁRBITRO. La rectora volvió a restregarle a la Ramona que no sube ni con ruda en las encuestas y que su partido es el que no quiere elecciones. Punto. No tarda en caerle la artillería cibernética...

FRAUDE. Cada día, más sectores llaman a salir a votar masivamente a los hondureños habilitados y que no “boten” el voto que mata fraude.

LADO. La neutralidad equivale a guardar silencio ante lo que está pasando. O se está de un lado o se está del otro.

KING. Martin Luther King decía: “No me preocupa el grito de los violentos, sino, la indiferencia de los buenos”. Y Sun Tzu decía que “el hombre malo es capaz de quemar su propia nación, hasta los cimientos, para poder gobernar sobre sus cenizas”.