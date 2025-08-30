Los refundidores de Libre sí que tienen cuero de cusuco y cara dura

MOÑOS. No hay excusa que valga, para no darle luz verde a los observadores electorales, dice Cossette. Como Ana Paola y Nerón se han puesto los moños con la petición del CNA y la ASJ para ser observadores el 30 de noviembre. ¿Y el TREP?

GRITAN. Hombre, los refundidores tienen cuero de cusuco y son como los “hermanos cara dura”, porque, por más que les gritan, no se convencen de que la “people” ya no los traga ni siquiera en sus otrora bastiones.

CARTEL. “Se van”...“fuera Libre”...“corruptos”...“Cartel de los Soles”, es lo menos que les gritaron ayer a los carros que andaban con la bandera refundidora promoviendo la marcha de hoy. Pero ni así se convencen estos clientes.

DISCURSO. Segurito la Ramona hoy repetirá su discurso de cuando la lanzaron en el Nacional de Ingenieros. “No vengo sola...vengo acompañada” de pereré...pereré...pereré...

CHATS. Acompañada, dicen en esos chats, de una cola de dinosaurio. Con solo el familión que tiene en las mejores chambas del gobierno, incluidos sus hijos y todos sus hermanos, su abuso de poder al utilizar los helicópteros y los medios de comunicación del Estado en su campaña y, no digamos, el presupuesto de los programas sociales de Sedesol.

MELVIN. El “Melvin Ceballos” de la Secretaría de Seguridad jura que a la marcha de hoy llegarán 120 mil refundidores. Ja...je...ji...jo...ju...

CONTÓ. A lo mejor ya los contó con la misma calculadora que contó los que fueron a la caminata de las iglesias. De medio millón que andaban, solo le salieron cinco mil en la contada.

DIEZ. Barrida de empleados en la Secretaría de la Presidencia, por órdenes de Sarahí Cerna y su abogado, Amílcar Zúniga. Se volaron como a diez.

AIR. Ya vieron, hasta un barcito tiene ahora el “air force one” refundacional, remodelado por órdenes de la Ramona, que lo quiere estrenar el 27 de enero.

FISCAL. Ah pero Johelito Zelaya dice que ya tiene listo un requirimiento fiscal por la adquisición del avión presidencial... ¿Y para los de la pintada millonaria?

ACTIVO. A propósito del avión presidencial, feliz, como una lombriz, JOH, porque, por primera vez en más de tres años, logró volver a activarse por una media hora en el campus de su prisión.

MEJOR. Que mejor se vaya buscando a un buen abogado, allá en el imperio, le manda a decir Maribel Ya al líder supremo de los refundidores.