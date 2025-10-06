El Pollo y compañía piden luz divina para que JC entre a las planillas

DIFERENCIA. Ya vieron, Nerón habla de la impresión de casi 18.5 millones de papeletas y Ana Paola de 18.1 millones, o sea, una “pequeña” diferencia de casi 400 mil, con lo cual se pueden requeterrobar las elecciones.

ACLARAR. Ajá, pero eso fue el viernes y, al menos hasta ayer, la presunta presidenta del CNE no había salido a aclarar nada. Con esas 400 mil papeletas y el voto en el exterior, para qué quieren más.

BUKELE. El propio Bukele anuncia que un conocido banco catracho lleva su casa matriz a San Salvador. Ajá, y qué tal ahora que se avecina una campaña de la Ramona en contra del sistema bancario.

TURISMO. Ya vieron, la mayoría de los vacacionistas morazánicos se la dieron para tierras cuscatlecas y pinoleras. Como aquí ni siquiera se sabe quién puercas es la ministra de Turismo.

LLAVE. En esas redes retumban chats y videos asegurando que Mel Zelaya ya le ordenó a Ana Paola y a Nerón -sus pupilos en el CNE- la entrega de la llave del software de las elecciones. Será.

SUCIAS. Solo que pareciera que a los señores candidatos todavía no les cae el veinte. Para más el cardenal Rodríguez volvió a alertar en su homilía de este domingo sobre las “maniobras sucias” para seguir en el poder.

GRITO. Ni en Catacamas, los dominios de Xiomara, quieren saber nada de Libre ni de su candidata. El fin de semana los recibieron al grito de “Libre nunca más” y “se van”.

VACÍA. En Comayagua, otro rotundo fracaso de la Ramona y, por más que el tal Juan Ramón Flores anduvo regalando hasta lo que ya no, la miniplaza de toros estaba vacía. Y esto que llevan gente de todo el país.

OLANCHO. El líder supremo de los calixtos tuvo misa con sus fans en Olancho, y allá reafirmó que sigue adelante, hasta aparecer en la papeleta.

MISA. La bulla en SPS es que el Pollo y compañía tendrán misa hoy lunes, para ver qué ondas y ver si JC puede entrar, ya sea por las pampas o por FM.

NIÑA. Hombre, estos refundidores no tienen hígado, el vago de Gerardo Torres -usando la cuenta oficial de Cancillería- comparando a SN con el proxeneta de Epstein solo porque abraza a una niña. ¡Bárbaros!

MAMÁ. Tuvo que salir la mamá de la niña a pedirle al orate que deje de usar la imagen de su pequeña para atacar al candidato del PL.

PAPI. El “papi” no tuvo actividad el fin de semana luego del feriadón morazánico. ¿Andará fuera? Ojalá y se pongan a trabajar como Dios manda para sacar a este narcopartido del poder.