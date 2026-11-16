El mecate corto también va para policías, fiscales y jueces, dice el tigre del sur

CERO. Juan Diego lanzará hoy, tempranito, la campaña Cero Pólvora en esta navidad y año nuevo, con el fin de proteger la vida de los niños y de los mismos vejestorios que terminan quemados. A ver si este año se oye, padre.

CONTROL. Ya se ha recuperado el control de las cárceles, pero eso solo es el principio, manda a decir el tigre del sur y advierte que ahora tendrán a mecate corto a policías, fiscales y jueces, con penas de 30 a 40 años, a quienes desenmascaren como cómplices de estructuras terroristas. Fumen, señores.

AMNISTÍA. Pues, hombre, Hilario, reaparece Amnistía Internacional y manda a decir que cuidadito con violarle los derechos humanos a sus muchachitos de las más de 300 pandillas que tienen de rodillas a los pobres haitianos.

ONU. Todo el brinco es porque el vecino, en una semana, ha hecho lo que esa burocracia inútil de la ONU nunca pudo hacer en 20 años y, entre otros logros, ya liberó el estadio de Puerto Príncipe y lo ha convertido en cuartel de su ejército.

UÑA. Bukele mandó más de dos mil efectivos, helicópteros, tanquetas blindadas, drones, pero su mayor arsenal es uno solo: Su voluntad política de actuar y poner orden, un atributo del que han carecido los presidentes de Honduras, incluido el actual, y por eso TZM se ha tenido que echar el trompo a la uña.

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ÚNICO. Chico Sibrián, miembro del CCEPL por el ala nasrallista, jura que en las bases coloradas han gran malestar por la pretensión de dejar fuera de combate a su líder y apostar por un candidato único. Eso en el PL, nunca chele, manda a decir.

PUERTAS. Hasta JLM -ex del CCEPL- ha salido a decir que el artículo 37 de la Constitución reconoce el derecho de elegir y ser electo, y “todo liberal que cumpla los requisitos tiene derecho a aspirar...y en el liberalismo no se cierran puertas”.

17. El eterno problema del Partido Liberal, nunca se ponen de acuerdo -ni siquiera ahora con 17 años de llanura- y, por los vientos que soplan, las elecciones de 2029 tampoco serán la excepción.

ABUSOS. ¡Ya era tiempo! Mireya por fin ha revocado 746 pasaportes diplomáticos que los vagos de Libre nunca devolvieron -como lo debieron hacer desde el 27 de enero- para seguir abusando del poder -ahora sin poder- sepa Judas con qué malévolos propósitos.

BUSCAN. Se busca a Edgardo Martínez, ministro de Pronader, anuncian en esas redes y ofrecen millonaria recompensa a quien dé información de su paradero.