Apuntes: Yuri Sabas dice que violar la Ley es delito aquí y en China

TÍO. Que se cuiden Roosevelt Leonel y el jefe de la PMOP, que ya tienen listo hasta el uniforme y los galones para asumir la jefatura del EMC, porque en Palacio amenazan con agrandar el familión y meter al tío del ministro de Defensa.

JARI. Mientras entoletan a los cachurecos -y Jari Dixon avisa que su amigo Johelito viene con un tsunami de requerimientos- el hermano de Silvita Ayala sale del mamo gracias al pacto de impunidad de Libre. Ja...je...ji...jo...ju...

PACTO. Pero, está bueno que le pase a los cachurecos, por majes. Estuvieron 12 años y nunca investigaron a ningún gobierno liberal. Pepe Lobo corrió a aprobar el pacto aquel para perdonar a su amigo Mel Zelaya, y Maduro nunca investigó a nadie, tampoco Callejas.

NUNCA. La diferencia entre unos y otros expresidentes es que a unos los investigaron y a otros nunca los tocaron ni con el pétalo de un clavel. ¿Verdad, fulano?

GOL. Manda a decir Yuri Sabas que violar la Ley y la Constitución -como lo está haciendo la ilegal CP- es un delito aquí y en la China, no una “gran jugada” o “gol olímpico”. ¿Estáis oyendo?

ORDEN. Que se destapen Rocío y Alba Consuelo quién ordenó que aflojaran, uno sobre de otro, los 47 millones de verdecitos al peludo chapín. Ni Marco Bográn ni ninguna de las exministras tenían la autoridad para dar semejante orden.

FREDIS. La última de Fredis es que la canasta básica no cuesta ni ocho mil yuquitas, solo que la tienen que ir a comprar donde el pollo está a siete lempiritas la libra. Mejor no me ayudes, compadre, le debería de mandar a decir Xiomara.

MORAL. La reserva moral del Partido Liberal -lo poco que le queda- convoca a marchas para defender la democracia, la Constitución, el Estado de derecho y los abusos de poder de la dinastía Zelaya-Castro y su socio liberal.

MOMIAS. Pobrecitos. En el nuevo orden mundial ya ni siquiera existe -operativa- la Internacional Socialista y estos andan con una organización de momias disecadas. Ya solo falta que revivan a los No Alineados o a la Liga de Naciones. Sean serios, hombre.

VAGOS. Para invitar a todos esos vagos a hablar del tal golpe de Estado sobra el pisto. Y la pobre gente con el agua hasta el cuello o incomunicada en La Mosquitia, en occidente, en oriente, en fin.

AVIÓN. La bulla es que en guanacolandia vieron aterrizar el avión presidencial y que voló directamente desde Toncontín. La “Mujer Araña” asegura que andan viendo el Miss Universo. Será.