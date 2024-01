Apuntes: Y, cómo puercas se lo iban a tronar, si Segura es el mandadero oficial

FÁCIL. Hombre, era más fácil que el PL reviviera y se levante de entre las cenizas como el Ave Fénix en la mitología griega, a que se volaran a Marito Segura Iscariote Casio Bruto.

TRONAR. Y cómo puercas se lo iban a tronar, si es el mandadero oficial e incondicional de los dueños del partido y no iban a permitir, por nada del mundo, que se lo volaran.

ALÍA. Lástima que el Partido Liberal no aproveche la coyuntura política y el desastre de Libre como gobierno y, en vez de liderar un proyecto opositor para volver al poder, se alía -por la ambición de dos o tres de sus dueños- con su verdugo.

CUERDA. Por cierto, allí sigue el socio mayor de Mel en el PL, socavando la democracia y dándole cuerda a su amigo Redondo para que ratifique a los fiscales interinos y “elija” al TSC con los nueve espurios de la CP. ¿Y Laura Dogu?

ECUADOR. Está perra la cosa en Ecuador, a tal extremo que hasta la correa de transmisión, el asesor financiero de la Rixi y compañía, se ha solidarizado con el cipote que dirige el país y ha declarado una tregua en su guerra.

MILITARES. Eso que pasa en las cárceles ecuatorianas es exactamente lo que estuviera ocurriendo aquí si Xiomara no le entrega el manejo de los centros penales a los militares. Mientras estuvo Gustavo Sánchez, como director de la chepa y encargado de las cárceles, y luego Julissa, fue desmadre y medio.

PRECIO. Solo que el precio fue alto. Tuvieron que morir -algunas calcinadas- 46 reclusas en la cárcel de mujeres en Támara para que Xiomara escuchara. Año y medio repitiéndole que no cometiera el error de poner a la Policía a cuidar los centros penales, hasta que se dio la tragedia.

DEDO. Ajá, pero ahora que los militares tienen a mecate corto a los “angelitos” de las cárceles, Gustavo Sánchez no mueve un dedo para combatir las bandas criminales, la extorsión, el narcotráfico a gran escala, en fin...

TOPA. El flamante ministro de la inseguridad no pasa de agarrar a los que hacen los mandados de la extorsión, los que cobran, y lo mismo pasa con el tráfico de drogas, que solo topa a los pucheros. Vayan pregunten qué está pasando en La Mosquitia, en Colón, en Olancho...

SHOW. Desaparecidos, asesinatos de jóvenes -ahora los matan de dos en dos- feminicidios, extorsión, asaltos a mano armada y, como no pega una, arma un gran show cuando captura a un cachureco. Pero, al final la culpa no la tiene Tavito, si no, quien lo tiene en ese cargo.