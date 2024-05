Apuntes: A teletrabajo, en vez de busca un plan serio para frenar la contaminación

BONO. Que dejen de inventar con eso del mentado “bono de la madre”, pide el Redondo Iscariote, que solo son “subvenciones” para que los pobres “papis” y “mamis” de la Patria les compren unas canastitas a sus indigentes madrecitas.

FIADO. Si los pobres diputados viven de fiado en las pulperías, y no tienen para comprarle aunque sea una planchita a sus progenitoras y por eso la “subvención”, según el Redondo Judas Iscariote.

CLINTON. El Redondo le salió corregido y aumentado a Bill Clinton, cuando dijo que eso de la Mónica Lewinsky fue una “relación inapropiada” y, de ninguna manera, una infidelidad a Hillary.

HILOS. Martinelli vuelve al poder en Panamá. Hombre, qué habrá pasado que JOH no hizo lo mismo aquí: aislarse en la embajada nica o irse para allá. Allí estuviera, inclusive, moviendo los hilos en su partido. Adivinen quién lo enganchó de que no le pasaría nada.

SESAL. Hombre, si todos los funcionarios usaran esa “lógica” de la prima de la Sesal para emplear al familión, ya se imaginan. Y encima aprovechó su “defensa” para menospreciar a la “profe”.

ELLOS. En un chat de Libre, sus majestades reverendísimas, Bartolo y Mauricio Rivera, se quejan por la “osadía” de la diosa Temis de abrirles juicio, pese a que ellos son ellos. Jueeee...

PODER. Bartolo se queja que ni en tiempos de los cachurecos ni de la Santa Inquisición lo habían arrinconado a los tribunales. Para que vean la arrogancia y altanería del poder.

PRIMER. Hombre, en menos de un día, Tegucigalpa, a “mucha honra”, subió del tercer al primer lugar como la ciudad “más contaminada” del planeta Tierra. Jueeee. Qué más podemos pedir.

PLAN. Ajá, y esa decisión del teletrabajo anunciada por el Vaquero de Gobernación, irá a pegar. Vea y no haya más tráfico. Otra improvisación. Por qué XC no convoca a los alcaldes, Copeco, Fenag, ICF, Fuerzas Armadas, en fin, para un plan serio.

TEMA. Los expertos neumólogos creen que Honduras vive una “emergencia nacional” por eso de la contaminación, pero, asómbrate chico, como decía “Tres Patines”, la señora ministra ni siquiera habla del tema.

DEDO. Saludes les deja el Monac en el PN y abandona la trinchera de la ex first lady, por no estar de acuerdo con los candidatos de “dedo”, avisa Noé Morel.

CINCO. Qué cuál es la papada con los cinco partidos chiquitos, le manda a decir el “comandante papita” a Julio Navarro, que ya deje de jorobarlos y de dejarse utilizar por Libre, será.