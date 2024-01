Apuntes: ¿Renunció o la renunciaron? La Rixi mejor se va al ruedo político

RIXI. ¿Renunció o la renunciaron? A la Rixi no le quedó de otra que presentar su “renuncia irrevocable” y la bulla en el mismo Palacio es que XC ya no la quería ver más en las sesiones de Gabinete.

LEY. Lo cierto es que, de acuerdo a la Ley Electoral, la chica superpoderosa, aunque se lance, podía seguir en su cargo hasta mayo del próximo año.

BILLETE. Pero, como donde manda el olanchano no manda XC, la Rixi deja a su pupilo quemallantas en Finanzas, así es que, seguirá teniendo la sartén del billete por el mango. Una de cal y otra de arena para ambas.

PEÓN. Ajá, y si la Rixi logró dejar a su peón en Finanzas, peor para que le toquen al familión que tiene incrustado en todo el gobierno de la refundición, incluido el árbitro engreído de la grama de oro.

PRIMA. La última es que la nueva ministra de Salud es prima de Xiomara. La galena es sobrina de Irene Castro Reyes, padre de Iris Xiomara Castro Sarmiento. No tardan los chuscos en salir diciendo que se agranda el “familión” y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté.

LOMO. Hombre, y a Mauri Ramos porqué se lo habrán tronado, si se supone que le estaba metiendo el lomo duro y parejo a la refundición de la Patria y, aparte de eso, su presunto medio se partió el pecho por Libre en la tal narcodictadura.

SIT. Adivinen quién anda brincando en una pata -y dónde- por el nombramiento de Octavito Pineda en la SIT. Parece que el muchacho nació el Día de los Reyes Magos -con estrella- porque de la escuela saltó al FHIS y ahora a la SIT. Jueeeee...

PSH. Hombre, y ahora qué hará el exministro de Salud, si se peleó con medio mundo, incluida su bancada del PSH y los de Libre nunca lo pasaron ni con boquita de mango verde. Se fregó Joshi Toscano.

ESPADA. Esta semana las bancadas de oposición y Libre vuelven a la mesa de negociaciones, aunque con la Espada de Damocles de los socios del olanchano de que, si de aquí al 10 de enero no han doblado las corvas y cedido a todo lo que quiere Mel, les echarán a los nueve sepultureros de la democracia de la CP.

ASESORES. Por cierto, la bulla es que en un próximo corte y, como regalo de Año Nuevo, el imperio le caerá a unos que inclusive han sido asesores de la embajada. Pero ni así se componen. Puede más la ambición de poder.

REALIDAD. A volver a la realidad a partir de hoy, a pagar las jaranas de las tarjetas de crédito, o a devolver los plasmas, equipos de sonido, estufas, en fin...