Apuntes: Redondo se la tenía jurada al resignado, pero vino Mel y lo puso en su sitio

RENUNCIA. Pues, hombre, Hilario, se acabó el culebrón sobre la renuncia. Sepa Judas cuánto le habrá pagado el Redondo a sus asesores, por su “sesudo” análisis, para que al final le diera viento en popa.

FASCISTA. Por eso dice el refrán aquel: “Donde manda capitán”... El Redondo Iscariote se la tenía jurada al resignado y a Iroshka, pero vino Mel -su jefe- y lo puso en su sitio. Solo que, en venganza, le manda a decir fascista a Nasralla.

ISRAEL. Avisa Petro que rompe relaciones con Israel por lo de Gaza y, como aquí son carretas, no tardan en seguir semejante “ejemplo”.

MANTAS. Sepa Judas quién les echó la viola, pero varios puentes de la capital amanecieron tapizados con mantas y pintas, con leyendas sobre cero empleo, el familión y condenas por los feminicidios.

DINERO. Muy parecido a la campaña aquella en la época de JOH, en los tiempos de la pandemia, cuando pintarrajeaban calles y puentes con el mensaje “¿Dónde está el dinero?”.

MARCHA. Dicho y hecho, los colectivos de Libre madrugaron a La Granja a asaltar la marcha de los trabajadores, tal y como se los ordenaron su líder supremo y Xiomara cumple.

VALOR. Hasta la Rixi tuvo el valor de llegar al desfile, flanqueada por sus colectivos -los del 28 de Junio- porque los demás movimientos no la quieren ver ni en pintura.

CARROZA. El colmo de todos los colmos es que hasta una carroza con el nombre y la imagen de la Rixi Ramona desfiló por la primera avenida. Pobre, pueblo, pobre...

GEÑO. No solo colectivos y empleados públicos participaron en la marcha, sino, también, los ministros refundidores, entre ellos Fofo Pastor, EER y “Geño” Sosa, quien le juró y perjuró a unos periodistas que el gobierno de la refundición ha creado nada menos que 200 mil empleos directos. Jueeeeee...

RASEL. También anduvo Rasel Antonio, pero no le hicieron mucho cuche, porque como la marcha la acaparó el oficialismo. Por eso Jorge Cálix no es papo y no asomó el cacho.

JEEP. El olanchano ya no llegó en bicicleta, como otros años, sino, en un jeep descapotado, de fabricación imperialista, como escribieron unos chuscos en esas redes.

PARQUE. Y será que ya le cuesta caminar, por sus problemas lumbares, porque se metió con todo y carro al Parque Central. ¿Estáis oyendo, Aldanita?

TRAIDORES. Otra vez trajeron a los tales Guaraguao, los grandes traidores del pueblo venezolano, que vendieron su conciencia y sus canciones al chavismo y al narcodictador.