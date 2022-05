HITLER. Otro batazo de home run a los combustibles a partir de esta mañana y, en el caso de la gasolina súper, sobrepasa las cuatro bolitas. Y todo por la invasión del nuevo Hitler a Ucrania.

FINLANDIA. Lo “pior”, como decía la amiga, es que el nuevo “Hitler”, lejos de retirase de Ucrania, ahora amenaza con caerle a Finlandia si se va con la

OTAN. Y luego, si no lo detienen, seguiría con Suecia y así...

CORONA. Se abrió la pesa en la estrella solitaria. Chávez anuncia que el “papi” ya está listo para recibir la corona del PN y el exresignado de El Hatillo le salió con el machete desenvainado.

PROPIEDAD. “Qué pena la declaración de hoy, como si el PN fuera propiedad privada”, le responde Ricardo Álvarez al ex del Infop por pretender heredarle, como monarquía, el poder a Tito Asfura.

MEJOR. Hombre, cualquiera pensaría que los cachurecos no han aprendido la lección. En todo caso, dicen, si el “papi” pretende volver por la candidatura se debería de alejar de ciertos personajes y mandarles a decir: “Mejor no me ayudes, compadre”.

BRAVA. Reapareció la Rixi, esta vez para regañar al del BCIE por la suspensión del préstamo a la ENEE. ¡Ahhh! y EER la secundó. Andarán perdidos. No cumplieron ni uno de los acuerdos que ya habían consensuado sobre la nueva Ley de Energía y ahora quieren el préstamo a la brava.

BONOS. Ojo con la Rixi, porque la última vez que apareció se perdieron más de dos mil millones en los bonos soberanos por decir, como ministra de Finanzas, que el país estaba quebrado.

UNAH. Mauricio Mendoza, médico de profesión y miembro de Libre, lanza su candidatura a la rectoría de la UNAH y ofrece darle vuelta de calcetín a la Facultad de Química y Farmacia y producir medicamentos baratos para el pueblo. Será.

LABRADOR. Aldanita acompañó a los locatarios del mercado San Isidro en la fiesta a su santo patrón, San Isidro Labrador. Por lo menos llegó con la promesa de 85 millones de ranas para reconstruir el centro comercial.

VÍCTOR. Ayer falleció el escritor y analista Víctor Meza. La noticia la dio a conocer por redes sociales su esposa, Leticia Salomón. Honduras ha perdido a un hijo e intelectual. Que en paz descanse.

BUFFALO. Los morbosos de las redes fecales se dieron gusto el fin de semana viendo el video de la transmisión en vivo del asesino de Buffalo. Un blanco de 18 años mató nada menos que a diez afroamericanos.