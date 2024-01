Apuntes: Mañana, se supone, será la elección del nuevo jefe de bancada del PL

NUEVE. Nueva misa tonight entre los nueve sepultureros de la CP y los jefes de bancada, a ver si sale humo blanco para elegir en propiedad a los fiscales interinos y el TSC.

AVISAN. Pero Umaña y Marlon Lara avisan que ni el PSH ni el PL asomarán el cacho, porque unos y otros -al igual que los cachurecos- no reconocen la CP por ilegal y espuria, al igual que el usurpador del CN.

CARLÓN. Pero, la bulla es que el Tommy tendrá nueva misa privada con el dueño del circo del Congreso -que no es otro que Carlón- para finiquitar, de una vez por todas, la elección de los fiscales o si sigue el maíz a peso.

CITA. La cita entre Carlón y el jefe de bancada azulejo se realizará en las próximas horas, en algún lugar de la capital y luego, se supone, se sabrá si to be or not to be.

POSIBLE. Es posible que salga humo blanco de la nueva fumata entre Carlón y el Tommy, pero también es posible que no o, en su defecto, podría ser todo lo contrario. Ja...je...ji...jo...ju...

ELECCIÓN. Mañana, se supone, será la elección del nuevo jefe de bancada del PL, pero el Segura jura por sus jefes que tiene la reelección como en el banco y que Rummita ni va a toser.

BISAGRA. La bulla es que de la elección del nuevo jefe de bancada depende si el PL sigue de bisagra de Libre, y lo acompaña en la elección de la nueva directiva del CN y en la aprobación del presupuesto, o si lo manda a volar.

RAMÍREZ. Lo otro es que Tomasito Ramírez solo está de un empujoncito para que abandone el PSH por el amor a una vicepresidencia del CN -la de Iroshka- que le ha ofrecido el Redondo.

ONDA. Preguntan los chuscos en esas redes que cuál será la onda de publicar los 48 años del matrimonio Zelaya-Castro, vía tuit de Xiomara, y las malas lenguas, que nunca faltan, juran que lleva dedicatoria sepa Judas para quién. Y que lo averigüe Morgan, papa...

GUANTE. El mismo olanchano mandó tuit sobre los 48 años, con fotos y todos los mikis, así es que, ya están sabidos. Será por el tapazo de las concubinas del resignado de la tele o será por la otra cosa. Bueno, al o a la que le caiga el guante...

ABUELITA. “Desgraciados”, les manda a decir el diputado Osman Chávez al Redondo y a Matheu, el ex de Salud, porque su abuelita acaba de morir por falta de una ambulancia. Osman dice que se hizo piedra pidiendo ese apoyo y nunca lo escucharon. Pero, para mandar batallones de gente a Rusia y a Dubái sobra el pisto, lamenta.