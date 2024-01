Apuntes: Leñazo al peaje a la vista...pero todo indica que Libre lo congelará

LISTA. Ahora que la familia de JOH está haciendo una cabuda para contratar otro abogado, segurito que sus exministros y diputados ya tienen lista la chequera, y que esta semana depositarán la marmaja.

CORTE. Tanto que le costó tomar posesión a Arévalo y ahora es que la Corte lo deja sin su Semilla y no podrá integrar la directiva del Congreso. Ni porque llegaron varios presis a acuerpar su juramentación, entre ellos Xiomara, que arribó en jet privado.

PEAJE. Se anuncia otro leñazo al peaje -entre cinco y 60 yucas por caseta- pero todos los caminos indican que Libre lo volverá a absorber y que allí vea el próximo gobierno cómo puercas se las arregla con la acumulación de los ajustes a la tarifa que reza el contrato.

COVI. El gobierno no cumple el contrato, pero tampoco cumple Covi con el mantenimiento de la CA-5 y las obras, y el que paga los platos rotos es el país y el usuario de la carretera. Puro populismo de Libre no aprobar esos ajustes, como lo hace con el combustible.

GRINGO. A oídos de Julissa y compañía, allá en San Francisco, California, han columbrado al gringo aquel. Solo está de que lo pidan ahora que la embajadora imperial ha reconocido que sí hay tratado.

PINO. Hombre, ni en el movimiento oficialista de Libre -el M-28- topan a la Rixi y en la misa de hace una semana en Olancho la consigna fue que “Pino es el camino”. Anda volando Hugo Noé.

DÓLARES. Por cierto, Hugo Noé insiste en que la falta de dólares es pura especulación, y que el BCH solo está poniendo orden. Cómo no, chon...

OCTUBRE. Si hay gente que ni para emergencias médicas puede conseguir un dólar y hay bancos que desde octubre no volvieron a vender.

ZARPAZO. El usurpador del Congreso tiene conferencia de prensa hoy, y todos los caminos indican que anunciará su nuevo zarpazo a la Constitución y a la democracia, con la elección de los ilustres del TSC y la directiva del CN.ESPADA. La bulla es que Carlón le confirmó a sus panas refundidores que no hay acuerdo y que, al no contar Libre con los 86 votos, no le queda de otra que aplicarle la Espada de Damocles a la oposición.

APLAUDE. Lo “bueno” para Libre es que su socio mayor del PL no solo los apoya en violar la Constitución y en socavar la democracia, sino, que los aplaude por esos “goles olímpicos”.

TACHUELA. Kikito asegura que su presunto partido ya no llega ni a bisagra y que ahora no pasa de tachuela. Será posible.