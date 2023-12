Apuntes: La última leguleyada del Redondo: diputados tienen que votar sí o sí. ¡Habrase visto!

PECHO. Hombre, justo es reconocer que Mario Segura Iscariote, más los otros Judas del PL, lo mismo que Ligia “Herodías” Ramos, se partieron el pecho ayer por Libre. Congratulations...

SÍ. La última leguleyada del Redondo, asesorado por el “gran estratega” del PL y el abogado aquel que le infiltraron a Nasralla, es que los diputados tienen que votar sí o sí. ¡Habrase visto!

ZARPAZO. Hombre, estos de Libre -y sus socios liberales- no aprenden y anoche intentaron consumar otro zarpazo a la Constitución y a todas las leyes habidas y por haber. En la próxima le dan viento al presupuesto.

OFAC. No tardan en mandar otro paquete de desvisados y, en un próximo corte, además de la Lista Engel, seguro les caerá la OFAC y hasta la DEA. Tal vez así aprenden.

TRASERO. La Constitución es bien clara que la junta directiva se elige cada dos años, a excepción del presidente, el 23 de enero, no en diciembre, pero, como los ilustres se pasan la ley por el trasero.

KÍNDER. El otro asunto que lo sabe hasta un niño de kínder es que en una sesión extraordinaria no se pueden aprobar -ni derogar- impuestos, como pretendieron hacerlo anoche con las amnistías.

JUGADA. Eso de las amnistías fue el gancho que metieron en la agenda -asesorados por el Maquiavelo liberal- para echarse al bolsillo a los majes, pero la jugada era la “elección” de la directiva.

CALIXTOS. Anda “tan bien” ese Congreso, que ahora se dan en la madre entre los mismos calixtos. Allí salió el chele Castro acusando de traidor a Marco Eliud.

VALOR. Tiene su valor el “Sponda que responda” de decir que este año se recibieron 200 días de clases. No dieron ni 150 y con días de dos o tres horas clase. ¡Bárbaro!

GOLES. Pero tienen más “valor” unos que andan negando, de rodillas, que tuvieron vela en la elección espuria de los fiscales interinos por parte de la también espuria CP. Ajá, entonces, quién es el que le pasa dando cuerda a LR para que se pase la Constitución por allá dónde dijimos y que califica de “goles olímpicos” sus fechorías.

BCH. No hay tales, dice Santiago Ruiz, el ex del Cohep, todo el desmadre por la escasez de dólares no se debe a malas políticas del BCH, sino, a las decisiones políticas e ideológicas del gobierno, con las cuales espantan la inversión y generan desconfianza.

MEDINA. Saludes les deja Marco Tulio Medina, científico renombrado a nivel mundial, que renuncia a la vicerrectoría de la UNAH tras la elección de Odir.