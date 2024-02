Apuntes: La Rixi dice que eso no importa, la rotación en las Salas de la CSJ

PÍO. ¡Vaya, hombre! Hasta que al fin Raymond Colon sacó el machete a favor de su cliente, y le dijo sus cuatro al juez. Hace tiempo que Kevin Castel le viene siguiendo el juego a la fiscalía y Colon nunca había dicho ni pío.

CHON. ¡Qué bonito! La Rixi pereré-pereré dando “cátedra” contra la corrupción y le preguntan por las rotaciones en la Sala de lo Constitucional y dice que eso no importa, que da lo mismo si preside Chana o Juana. Cómo no, chon...

LÍNEA. Ajá, y le preguntan sobre la tal CICIH, y jetea a los periodistas acusando que hay una “línea mediática” para decir que no vendrá. Qué tal si llegara a la guayaba.

ÚNICO. Lo que faltaba, un partido único, como en Cuba, China y ahora Venezuela y Nicaragua. Con razón el expresidente liberal está tan entregado a la causa si, según su tablero de ajedrez, se quedarán 60 años, como Fidel.

SITIO. Ajá, y si las Fuerzas Armadas ya no podrían poner en su sitio a cualquier autócrata que se le ocurra instaurar una dictadura en esta pobre Honduras, quién, entonces, lo hará. ¿Los partidos? Y ya no propusieron también que les den jabón.

SOLO. Hombre, y si le quitan esa prerrogativa a los chafarotes, entonces ¿quién podrá defendernos? Solo que el Chapulín Colorado. “No contaban con mi astucia”.

ACLARA. Lo bueno es que Mel ya salió a aclarar que no comparte esa propuesta del cara de bolo y que tampoco fue conocida por él ni por Xiomara. Se disparó solo Monchito.

TANTEAR. Pero, como en esas redes no perdonan a nadie, los chuscos no le creen al olanchano y juran que lanzaron el globo sonda para tantear a la “people”. No hallan qué inventar.

XIOMARA. Hombre, ojalá que Xiomara reflexione y hable con su entorno, incluido el socio liberal. El país no se merece una nueva crisis. Todo lo contrario, lo que urge es sosiego, certidumbre, respeto a la Ley, a la democracia, al Estado de derecho.

2017. Si JOH, en 2017, violó la Constitución con su reelección -gracias al apoyo de los “patriotas” liberales que hoy están con Libre- se supone que el pueblo votó por Libre para acabar con esos abusos, no para repetirlos, peor aumentarlos.

ILEGAL. Que la reelección es ilegal, manda a decir Rasel, y lo mismo sostienen Larry y el mismo Monchito Barrios, así es que, ya saben.

UNAH. ¡Eureka! Llegaron los “cambios” a la UNAH con el mentado lenguaje “inclusivo”. La SUDECAD le dio ayer la “bienvenides” a los estudiantes enterrando el idioma de Cervantes.